El DIFAS espolea las facturaciones de los negocios y potencia la marca Vigo

La semana de actividades por el Día de las Fuerzas Armadas, que permitió el fin de semana la llegada de los reyes Felipe VI y Letizia y de la princesa de Asturias, Leonor, dejó una sonrisa de oreja a oreja a los sectores económicos más vinculados con el turismo. Bares, cafeterías, restaurantes, taxis o negocios de alojamiento multiplicaron sus facturaciones gracias a la presencia de miles de personas relacionadas con este evento: los profesionales de los diferentes gremios, como los militares, pero también los visitantes, que aprovecharon el programa, iniciado el martes y finalizado ayer, para conocer los encantos de la ciudad.

El presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Sánchez-Ballesteros, puso en valor los «llenos» en una gran cantidad de negocios, sobre todo, del centro de la ciudad. Destacó que la repercusión de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad desde el pasado martes no solo es económica, también «de imagen». «Es un honor y, a la vez, es importantísimo para la marca Vigo. La ciudad queda en el recuerdo de mucha gente cuando salen imágenes de las playas o la ría en un montón de medios. Ha sido una acción promocional brutal y ha habido mucho movimiento», añadió.

El campamento militar de As Avenidas se despide /

Entre los sectores más beneficiados, aparece la restauración, a la que el buen tiempo del fin de semana la ayudó a incrementar sus ingresos todavía más. Hay negocios que registraron mejores cifras que en Semana Santa, lo que les permite respirar más tranquilos antes de la llegada de la temporada alta, que comenzará ya en este mes de junio que estrenamos hoy. El Día de las Fuerzas Armadas también supuso un impulso relevante para los hoteles, así como para el resto de alojamientos. Según el alcalde, Abel Caballero, el nivel de ocupación del jueves y del viernes superó el 95% y sobrepasó el 80% el sábado, cifras extraordinarias.

Un retorno elevado

El impacto económico también se sintió en el comercio: tiendas de recuerdos y productos locales, sobre todo, pero también en supermercados y centros comerciales. El presidente de la Federación Vigocomercio, Roberto Giráldez, indicó que, «en líneas generales, se notó muchísimo y dejó muy buenas cajas». «Debería haber un desfile como el sábado cada mes», bromeó antes de comentar que, aunque el gasto que requiere una celebración de este tipo «es elevado», el retorno también lo es. Concretó que, entre los negocios con más movimiento, destacaron los bares, cafeterías y restaurantes: algunos se llenaron a diario.

Otro sector favorecido por las actividades del DIFAS, que Vigo acogió por primera vez, es el del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC). Taxistas trasladaron a FARO que la demanda fue constante, por lo que muchos de ellos optaron por alargar sus jornadas. Destacaron la gran cantidad de viajes que completaron desde y hasta el Ifevi y el pabellón de As Travesas, donde se alojaron unos 2.000 militares. Los días que más facturaron: el miércoles y el viernes, coincidiendo con las exhibiciones en Balaídos y Samil, respectivamente, y el sábado, día del acto central, el desfile.