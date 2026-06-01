Detenido un joven en Vigo tras intentar robar una bicicleta y agredir a dos vigilantes
El arrestado, de 21 años, fue interceptado por el personal de seguridad de un establecimiento de la calle Grove cuando trataba de huir con el artículo
Un joven de 21 años fue detenido por la Policía Local de Vigo como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa tras intentar sustraer una bicicleta de un establecimiento comercial situado en la calle Grove y agredir a dos vigilantes de seguridad.
Los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas del pasado 30 de mayo, cuando el varón accedió al local y trató de llevarse una bicicleta. Al rebasar el arco de seguridad, se activó la alarma, por lo que uno de los guardias de seguridad lo interceptó en el interior del establecimiento.
Según informó la Policía Local, el hombre reaccionó de forma violenta y agredió al vigilante, logrando zafarse de él y abandonar apresuradamente el local. El trabajador alertó de inmediato, a través del equipo de comunicaciones, a una pareja de compañeros que se encontraban en el exterior, a quienes facilitó la descripción del sospechoso.
Los dos vigilantes lograron detener su huida, momento en el que el joven volvió a mostrar una actitud agresiva y propinó una patada en una pierna a uno de ellos, causándole un hematoma incipiente. Ante esta situación, los responsables de seguridad procedieron a inmovilizarlo y engrilletarlo para evitar nuevas agresiones y garantizar la seguridad de las personas presentes.
Tras recibir el aviso, una unidad de la Policía Local de Vigo se desplazó al lugar. Los agentes identificaron al retenido como A. F. A., de 21 años, y recabaron la versión de testigos e implicados, además de revisar las cámaras de seguridad del establecimiento.
Finalmente, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un robo con violencia en grado de tentativa.
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