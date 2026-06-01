Condenado el «desokupa» que coaccionó a una inquilina en Vigo

«Te voy a hacer pasar por un calvario». Esta fue una de las expresiones que le han valido a un trabajador de una empresa de «desokupaciones» para ser condenado por un delito leve de coacciones sobre la inquilina a la que trataba de echar de su vivienda. Como también realizó pintadas en la puerta, echó pegamento en el cerrojo y roció la mirilla, le condena también por otro delito leve de daños.

En total, el «desokupa» tendrá que abonar una multa de 360 euros. La acusación particular que representaba a esta inquilina pedía la condena para los dos hombres que acudieron en al menos dos ocasiones a la vivienda de la denunciante para pedirle que se marchase, si bien para la Fiscalía solo quedó acreditado tras la práctica del juicio, la intervención de uno de ellos. El juez a cargo de la plaza nº 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de sustitución, siguió la tesis del fiscal y condenó por daños y coacciones a solo uno de los acusados.

Hechos

Los hechos que relata la mujer tuvieron lugar en febrero de 2025. Diana P., la víctima, verbalizaba en el juicio cómo el problema con su casera se inició cuando le reclamó el reintegro de unas obras que esta inquilina había realizado en el piso, en el entorno de la plaza de Fernando el Católico. Al negarse, le remitió un burofax en el que le exigía abandonar la vivienda. Al negarse Diana, llegaron los acusados. «Vi por las cámaras cómo iban encapuchados y como uno de ellos se baja un poco la máscara y pintan en la puerta», declaraba la mujer. «Yo les demostré que no era moroso ni okupa pero me dijeron que me fuera de ahí. Pasé miedo, no quería salir a la calle, tenía miedo y ansiedad», contaba.

En la primera de sus visitas a la casa de la denunciante, la mujer relató que estos hombres se hicieron pasar por personal de Correos, pero pronto demostraron que solo querían amenazarla para que se fuera. «Le dieron una patada a la puerta y me echaron pegamento en el bombín», relata ante el juez.

Los dos acusados, que declararon al término de la vista, negaron estas amenazas alegando que ellos son meros «mediadores». «No somos unos matones, sabemos lo que tenemos que hacer», declaró entonces uno de ellos, quien aseguró «no reconocerse», ni a él ni a nadie, en el vídeo que grabó la víctima.