Municipal
El Concello de Vigo duplica las ayudas al asociacionismo vecinal y cultural hasta rozar el millón de euros
Las entidades vecinales y sociedades culturales de Vigo podrán optar a ayudas de hasta 947.733 euros, destinadas a gastos ordinarios y a proyectos de inversión, con un plazo de 15 días para solicitarla
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este lunes la aprobación de las bases reguladoras y del volumen de subvención destinado al fomento del asociacionismo y de la participación ciudadana, una convocatoria que este año experimenta un fuerte salto económico al pasar de 450.000 euros a 947.733 euros.
El regidor presentó este incremento como una apuesta clara por reforzar el tejido asociativo de la ciudad y por apoyar tanto la actividad ordinaria de las entidades como sus necesidades de inversión. «Venimos dándole anualmente 450.000 euros y este año se duplicó. Pasamos de 450.000 euros a 947.733», subrayó.
Las ayudas, según explicó, estarán dirigidas a entidades vecinales y sociedades culturales, y cubrirán distintos conceptos. Por un lado, contemplan gastos de mantenimiento; por otro, gastos de equipamiento; y, además, también se extienden a gastos de inversión, tanto en obras como en adquisición de inmuebles.
Caballero defendió que este refuerzo económico permitirá colaborar de forma más intensa en la financiación de unas entidades que considera esenciales en la vida social y comunitaria de Vigo. «Es una cifra en la que queremos y con la que queremos colaborar en la financiación de las entidades vecinales, de las sociedades culturales, tanto para sus actividades como para su inversión», señaló.
El plazo para presentar solicitudes será de 15 días a contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. El alcalde insistió en el carácter extraordinario del incremento presupuestario y lo resumió como un aumento del 100% en el apoyo municipal al asociacionismo. «Algo tan extraordinario como haber pasado en el apoyo al asociacionismo de 450.000 euros a 947.000. Duplicar, aumento del 100%», destacó.
Con esta convocatoria, el Concello busca reforzar la red de asociaciones que vertebran la vida de barrios y parroquias, en un momento en el que muchas de ellas reclaman más recursos para sostener su actividad diaria y acometer mejoras en sus sedes e instalaciones.
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