Los colegios de Vigo ganarían solo 4 docentes más con los nuevos criterios para asignar profesorado de educación especial

Todos los años, la Consellería de Educación realiza ajustes en el catálogo de puestos de trabajo dedeterminados colegios (relación entre el número de profesores y aulas) para adaptarlos a una necesidad concretra del centro. Pero en esta ocasión, con el objetivo de «ajustarlos a la nueva realidad», se modificarán los catálogos de forma general en base a unos nuevos criterios a la hora de dotar a los centros de profesorado de educación especial, esto es, especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y de Pedagogía Terapéutica (PT).

Estas nuevas pautas fijan que los colegios entre 4 y 14 unidades o aulas de Educación Primaria contarán con 1 PT; entre 15 y 17 unidades 2 PT, y los centros que superen las 18 unidades serán dotados con 3 PT. Hasta ahora solo había dos franjas (de 4-17 unidades y más de 18).

En cuanto a los AL, donde sí se computan las unidades tanto de Educación Infantil y como Primaria, los centros que pueden sumar este especialista deben contar con un mínimo de 11 unidades o aulas en lugar de las 13 actuales.

Teniendo en cuenta estos criterios, los CEIP de Vigo solo ganarían 4 profesionales: El CEIP A Doblada (con 3 unidades de Infantil y 8 de Primaria) y el CEP Celso Emilio Ferreiro (con 12 unidades en Primaria) ganarían su primer especialista en AL (Audición y Lenguaje) mientras el CEP Dr Fleming (con 24 unidades) y el CEIP Lopez de Vega (con 17) sumarían su tercer y segundo especialista en Pedagogía Terapéutica respectivamente.

Plan autonómico

Estos ajustes están integrados en el Plan recientemente anunciado por la Xunta para el impulso a la atención a la diversidad. Tal y como explicó el presidente Alfonso Rueda, la comunidad contrará «200 profesionales especialistas de Pedagogía Terapéutica» para la ESO; 100 en el próximo curso 2026/2027 y otros 100 en el curso 2027/2028.

También anunció la flexibilización de los criterios de dotación de especialistas en los centros de Primaria, lo que permitirá «consolidar alrededor de 150 profesores de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje» en esta etapa. En el caso del municipio de Vigo, esto se traduce en 4 profesionales.

Mesa Sectorial

Tras presentar este borrador con la modificación de criterios para el catálogo de puestos de trabajo en Infantil y Primaria esta semana en la Mesa Sectorial, los sindicatos apremian otra normativa. En el caso de CCOO Ensino, ANPE, UGT-SP y CSIF demandan que la asignación del segundo PT se haga para todos los centros entre 9 y 17 unidades de Primaria, y no entre las 15-17 que propone Educación, y fijar un mínimo de 9 unidades para contar con un AL, lo que incluiría la práctica totalidad de los colegios.

Por su parte, la CIG- Ensino critica que sea a través de «liñas e unidades» la fijación de estos criterios y pide que se escuchen y sean atendidas las necesidades «reais» de cada centro para que se les dote de los profesionales que «precisan». «Desde xeito non vai haber case cambios, quedamos como estábamos», lamentan desde la CIG en Vigo.