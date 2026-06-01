El BNG insiste en que el Concello de Vigo haga pública la factura del desfile de las Fuerzas Armadas

El BNG ha redoblado su ofensiva para que el Concello de Vigo haga pública la factura del desfile de las Fuerzas Armadas celebrado en la ciudad. La formación nacionalista reclama conocer con detalle todos los gastos, tanto directos como indirectos, asociados a la celebración del acto, y acusa al gobierno de Abel Caballero de mantener una actitud de «opacidad» y de responder con silencio a las peticiones formuladas tanto en comisión informativa como en el pleno municipal.

El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, insistió en que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto costó a las arcas locales un evento de estas dimensiones. Entre los conceptos sobre los que pide información figuran los desembolsos en seguridad, limpieza, movilidad, personal, adecuación de espacios públicos, cesión de instalaciones y otros recursos municipales movilizados durante la celebración del desfile. El BNG incluye también en esa reclamación la recepción ofrecida al monarca y a la princesa heredera en la casa consistorial, de la que, según denuncia, no fue informado el resto de grupos de la corporación.

Igrexas cargó contra el «silencio oficial» del gobierno local ante las solicitudes planteadas por el Bloque en la última Comisión Informativa de Presupuestos y Hacienda y también en el propio pleno. A su juicio, se trata de «un intento descarado de Caballero de evitar que as viguesas e vigueses saiban canto lle custou á cidade ser sede dese innecesario acto de exaltación militarista e españolista».

Ante la falta de respuesta, el BNG anunció que activará el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Pleno, que obliga al gobierno municipal a facilitar en un plazo de cinco días naturales toda la información, datos y antecedentes que obren en los servicios municipales. La formación advierte de que, si el ejecutivo local incumple esa obligación, acudirá a la Valedora do Pobo y a la Comisión de Transparencia de Galicia, además de reservarse la posibilidad de emprender otras acciones legales.

«A cidadanía de Vigo ten todo o dereito a coñecer a factura do desfile de tanques, soldados e armamento pesado polas nosas rúas», defendió Igrexas, que vinculó esta exigencia de transparencia con otras prioridades de gasto municipal. El portavoz nacionalista comparó el posible desembolso del desfile con la reducción de las ayudas sociales en los últimos años, con el presupuesto del Plan de Empleo Municipal o con la ausencia de partidas destinadas a garantizar el acceso social a la vivienda.