El Álvaro Cunqueiro reorganiza el Hospital de Día Oncohematológico para reducir esperas y humanizar la atención en Vigo

El Hospital Álvaro Cunqueiro ha activado una reordenación integral del Hospital de Día Oncohematológico con un doble objetivo: agilizar los circuitos asistenciales y hacer más confortable la estancia de los pacientes y sus acompañantes. El nuevo modelo organizativo, que entra en funcionamiento este lunes, incorpora cambios en la preparación de tratamientos y va acompañado de una renovación de infraestructuras centrada en la humanización de las salas de espera.

La principal novedad asistencial pasa por la puesta en marcha de un sistema que permitirá que las salas de elaboración de tratamientos funcionen también en jornada de tarde. Para ello se ha incorporado un nuevo equipo formado por dos enfermeras y dos técnicos de farmacia, de manera que, en la mayoría de los casos, el paciente podrá llegar al hospital con su tratamiento personalizado ya preparado desde el día anterior y listo para su administración. La intención es clara: reducir tiempos de espera y dar más fluidez a una atención especialmente sensible por la complejidad de los procesos y por el tiempo que suelen pasar los usuarios en estas instalaciones.

La reorganización ha sido coordinada por el equipo de Enfermería del Hospital de Día, en colaboración con el servicio de Farmacia y con apoyo técnico de Informática, gracias a la incorporación de herramientas que permiten planificar con más precisión y anticipación la actividad diaria. El resultado buscado es una gestión más afinada, capaz de acompasar mejor las consultas encadenadas y la preparación individualizada de los fármacos.

En paralelo, el área sanitaria ha ejecutado una actuación de humanización en las salas de espera, con una reforma y acondicionamiento de estos espacios que ha supuesto la intervención sobre una superficie total de 270 metros cuadrados. El proyecto ha incluido la sustitución del mobiliario por otro más confortable, además de trabajos en paredes y techos para hacer más amable un entorno por el que pasan cada día una media de 150 pacientes, además de sus acompañantes.

La inversión global de la Xunta en esta actuación asciende a 300.000 euros, destinados tanto a la reforma como al nuevo equipamiento. Entre los elementos incorporados figuran sofás modulares, mesas auxiliares, butacas giratorias de espera y sillas, dentro de una intervención diseñada para mantener el número de plazas y respetar las dimensiones mínimas de accesibilidad y ergonomía.

El criterio seguido en el rediseño ha sido el de la uniformidad visual y ambiental. La actuación combina un amueblamiento común, un sistema de iluminación renovado y un panelado de madera que ayuda a delimitar y caracterizar las zonas de espera. La combinación de luz y materiales cálidos busca justamente eso: rebajar la dureza del entorno hospitalario y hacerlo más acogedor para personas que, en muchos casos, deben permanecer allí durante varias horas.