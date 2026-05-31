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Día de las Fuerzas Armadas

Los vigueses apuran las últimas horas del Día de las Fuerzas Armadas: prácticas de tiro, exhibiciones y visitas a barcos y material

El campamento militar instalado en As Avenidas se despide este domingo

El campamento militar de As Avenidas se despide

El campamento militar de As Avenidas se despide

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El campamento militar de As Avenidas se despide /

Borja Melchor

Víctor P. Currás

Vigo

Una soleada mañana para quitarse el mal sabor de boca y la espina del accidentado acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Después de que el sábado la niebla obligara a cancelar el desfile aéreo en la Avenida de Samil, cientos de vigueses y turistas se han volcado este domingo para despedir a los militares que han protagonizado la última semana en la ciudad.

El campamento establecido en el entorno de As Avenidas ha sido un hervidero de familias y curiosos desde primera hora del día. El éxito de la exhibición de los distintos ejércitos y Guardia Civil el viernes en la playa ha animado a conocer en primera línea los materiales, aptitudes y vehículos expuestos desde el pasado martes en esta zona portuaria.

Los vigueses apuran las últimas horas del Día de la Fuerzas Armadas

Los vigueses apuran las últimas horas del Día de la Fuerzas Armadas

Alba Villar

Entre las actividades más demandadas han estado el rocódromo de escalada o las casetas de prácticas de tiro que hicieron las delicias de los más pequeños. Todos ellos pudieron subirse también a algunos de los carros de combate aparcados desde hace días en la zona o comprbar cómo funcionan los cañones de artillería allí instalados.

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No faltaron tampoco los pasacalles musicales con bandas interpretando marchas militares o las exhibiciones de perros adiestrados. Al mismo tiempo, y aunque algunos buques como el portaaeronaves Juan Carlos I ya han zarpado de la ría, fue la última oportunidad para embarcarse en las fragatas amarradas en Vigo que protagonizaron la Revista Naval del viernes frente a las Islas Cíes. A las 14.00 horas se cerró el acceso a los mismos, que fue gratuito durante toda la semana.

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