Los vigueses apuran las últimas horas del Día de las Fuerzas Armadas: prácticas de tiro, exhibiciones y visitas a barcos y material

Una soleada mañana para quitarse el mal sabor de boca y la espina del accidentado acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Después de que el sábado la niebla obligara a cancelar el desfile aéreo en la Avenida de Samil, cientos de vigueses y turistas se han volcado este domingo para despedir a los militares que han protagonizado la última semana en la ciudad.

El campamento establecido en el entorno de As Avenidas ha sido un hervidero de familias y curiosos desde primera hora del día. El éxito de la exhibición de los distintos ejércitos y Guardia Civil el viernes en la playa ha animado a conocer en primera línea los materiales, aptitudes y vehículos expuestos desde el pasado martes en esta zona portuaria.

Alba Villar

Entre las actividades más demandadas han estado el rocódromo de escalada o las casetas de prácticas de tiro que hicieron las delicias de los más pequeños. Todos ellos pudieron subirse también a algunos de los carros de combate aparcados desde hace días en la zona o comprbar cómo funcionan los cañones de artillería allí instalados.

No faltaron tampoco los pasacalles musicales con bandas interpretando marchas militares o las exhibiciones de perros adiestrados. Al mismo tiempo, y aunque algunos buques como el portaaeronaves Juan Carlos I ya han zarpado de la ría, fue la última oportunidad para embarcarse en las fragatas amarradas en Vigo que protagonizaron la Revista Naval del viernes frente a las Islas Cíes. A las 14.00 horas se cerró el acceso a los mismos, que fue gratuito durante toda la semana.