La UVigo certifica la viabilidad económica de la energía undimotriz en la costa gallega

Galicia es una de las regiones europeas «más prometedoras» para el desarrollo de renovables marinas y la instalación de parques de energía undimotriz resulta «económicamente viable». La investigadora Beatriz Arguilé, del grupo EphysLab (CIM-UVigo), ha determinado las zonas de nuestra costa más adecuadas teniendo en cuenta los futuros escenarios climáticos, además de analizar qué dispositivos y a qué profundidades serían más rentables. Su estudio, además de contribuir a incrementar el conocimiento en este ámbito, pretende «acelerar» un «despliegue sostenible» de esta tecnología en la región y en el resto de aguas atlánticas europeas.

«La ventaja de la energía undimotriz respecto a otras renovables es que el oleaje está disponible de forma muy constante. Las olas se generan continuamente por la acción del viento sobre el océano y, una vez formadas, pueden propagarse a grandes distancias, transportando energía miles de kilómetros desde las zonas donde se originó. Por ello, incluso cuando el viento local es débil, pueden seguir llegando olas generadas por tormentas lejanas. Galicia es una región privilegiada porque su costa está expuesta al Atlántico Norte y recibe de forma frecuente el oleaje generado en amplias zonas de este océano», explica sobre su potencial para liderar la explotación de este recurso.

La autora de la investigación, Beatriz Arguilé. / Cedida

El trabajo, que incluye cuatro artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto, constituye la tesis doctoral de Arguilé y recibió la máxima cualificación, sobresaliente cum laude. Sus directores fueron Jorge Costoya y María Teresa de Castro, de EphysLab, y Américo Soares, de la Universidad de Aveiro, donde realizó una estancia de investigación.

El primer artículo, publicado en Renewable Energy, revisa las principales metodologías utilizadas para evaluar la disponibilidad futura del recurso undimotriz y su explotación energética en distintos escenarios climáticos. Asimismo, analiza el estado del arte de los estudios desarrollados a escala mundial, permitiendo integrar el conocimiento existente e identificar las metodologías más robustas para estimar el potencial energético de las olas.

El segundo artículo, que apareció en Journal of Marine Science and Engineering, es un análisis regional del recurso disponible en aguas gallegas. «A una distancia de entre 20-30 kilómetros de la costa, la zona de mayor disponibilidad es la del golfo Ártabro. De hecho, el Inega ha establecido un área experimental para dispositivos de energía undimotriz en Punta Langosteira. En el norte de las Rías Baixas también hay valores elevados y en las Rías Altas ya son menores», detalla.

Además, analiza qué convertidores de energía undimotriz (WEC) son más adecuados en un periodo reciente (2014-2021) utilizando el modelo de oleaje SWAN. Los dispositivos experimentales elegidos fueron Oyster, para aguas someras, y, en el caso de las más profundas, se decantaron por AquaBuoy, Atargis y Pelamis.

Puerto exterior de Punta Langosteira, donde el Inega ha establecido una zona de experimentación de energía unimotriz. / Autoridad Portuaria de A Coruña.

«Calculamos diferentes parámetros como la energía que puede extraerse con cada dispositivo y varios parámetros de eficiencia como el factor de carga de potencia, es decir, la proporción entre la energía generada y la potencia máxima que puede generar, o el ancho de captura normalizado, que básicamente nos permite evaluar qué dispositivo aprovecha mejor el recurso independientemente de su tamaño. El convertidor que obtuvo mejores resultados, de forma general, fue Atargis en aguas profundas», explica Arguilé.

Una vez definidas las condiciones del presente, la investigación avanzó otro paso para dilucidar las del futuro cercano en Galicia. Para aguas poco profundas, sustituyeron el dispositivo Oyster por otro tipo WaveRoller (WRTD), mantuvieron AquaBuoy y Atargis y añadieron RM5. Los resultados, publicados en Energy, revelan que Atargis sería la mejor opción en aguas intermedias y profundas y que el WRTD sería una buena opción para zonas costeras someras, por lo que proponen una combinación de ambos en los futuros parques de energía undimotriz.

El cuarto artículo, del que se hizo eco Journal of Cleaner Production, aborda el coste que supondría la implantación de esta tecnología y su futura rentabilidad. En este caso, utilizaron las matrices de potencia de 14 convertidores y tuvieron en cuenta un rango de coste de capital (CapEX) de entre 1,5 y 5 millones de euros (se estima que la inversión media está en 3 millones), así como los costes de operación a lo largo de la vida útil del parque, que ronda los 20 años.

Mapas sobre la evaluación económica de los distintos captadores de energía analizados. / Cedida

«A igual que en los estudios anteriores, Atarxis era el más adecuado para más del 60% del área de Galicia en aguas profundas. Tiene un coste de 77 euros por megavatio hora (MWh) para un CapEX de 1,5 millones de euros. Es un resultado prometedor si tenemos en cuenta que el coste de la energía en 2024, cuando hicimos el estudio, era de unos 180 euros/MWh. Y en el segundo semestre de 2025 fue de 184 euros/MWh excluyendo impuestos», destaca.

Además, teniendo en cuenta el escenario de CapEX más probable (3 millones de euros), el coste oscilaría desde los 154 a los 188 euros/MWh. «Seguiríamos dentro del orden que estábamos pagando por la energía», añade.

Para aguas poco profundas e intermedias, Oyster y Wave Dragon fueron, respectivamente, los más adecuados,. «Utilizando en cada zona el dispositivo más barato la media de un parque de energía undimotriz en Galicia considerando un CapEx de 3 millones sería de 140 euros/MWh, por tanto, por debajo del coste de la energía en 2024», subraya Arguilé.

Los estudios constatan que, incluso teniendo en cuenta la reducción del recurso prevista en los escenarios de cambio climático, la energía undimotriz supone una «oportunidad estratégica» para Galicia. «Los recursos fósiles son limitados y necesitamos buscar otro tipo de energías que no contamine. Todavía no hay tecnología madura a nivel comercial, pero trabajos como mi tesis ayudan a acelerar el proceso», apunta.

Una nueva y valiosísima base de datos de toda la costa atlántica europea

La tesis de Beatriz Arguilé incluye un quinto trabajo, que fue publicado posteriormente en la revista Scientific Data, del grupo Nature. Y que supone la creación de una nueva y valiosísima base de datos de oleaje de alta resolución para toda la franja atlántica europea, a unos 50 kilómetros de la costa. Incluye un periodo histórico (1985-2014) y otro futuro (2030-59) bajo dos escenarios climáticos diferentes.

«Proporciona datos de 1.031 puntos separados una distancia de 10 kilómetros entre sí. Son simulaciones muy costosas a nivel computacional y está disponible para toda la comunidad científica, a la que le hemos ahorrado mucho tiempo de trabajo», destaca.

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Arguilé participa actualmente en el proyecto AWESDI, financiado por el programa Interreg Atlantic Area: «Su objetivo es acelerar el despliegue de la energía undimotriz en Europa a nivel comercial. Analizaremos las zonas óptimas para instalar dispositivos atendiendo al recurso, costes y aspectos medioambientales y políticos»