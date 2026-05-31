Regreso a 1719 para revivir el asedio inglés en O Castro de Vigo

Conocer el pasado de la ciudad y sus cicatrices es clave para poder entenderla. El Patio de Armas de la fortaleza de O Castro acogió por la tarde la representación de uno de los episodios más importantes de Vigo, el asedio inglés sufrido a comienzos del siglo XVIII. El lugar elegido no es casual: fue donde se organizó parte de la defensa de la urbe durante el ataque británico. Los túneles y el conjunto de la muralla permitieron a los locales resguardarse mejor.

La obra contó con la intervención de 15 actores, que fueron dirigidos por el profesor Jimmy Núñez. Permitió recrear los acontecimientos ocurridos en octubre de 1719, cuando unos 5.000 soldados ingleses desembarcaron en los arenales de Coruxo y Samil para tomar Vigo.

Tras el asalto a Bouzas y la capitulación de la villa para evitar mayores daños, cerca de 800 vigueses, entre milicianos y soldados, se refugiaron en la fortaleza para resistir hasta la llegada de refuerzos.

El 19 de octubre, los defensores capitularon con honores militares y abandonaron la fortaleza dos días después con sus banderas y estandartes rumbo a Redondela. Las tropas británicas se fueron de Vigo el 7 de noviembre.