De la Isla de Adentro a la de Toralla, ¿un espejo en Murcia para Vigo?

A escasos 300 metros de la costa de Mazarrón, en Murcia, hay un pequeño islote conocido como Isla de Adentro o Isla de Paco. Es privada: a día de hoy son dos personas sus propietarias, según consta en los registros catastrales. La finca fue inmatriculada en el año 1885 como un terreno rústico, con una mina de hierro bautizada como El Recreo. Tiene algo más de 8,6 hectáreas de superficie y un perímetro de 1,5 kilómetros, con una altura máxima de 51 metros sobre el nivel del mar.

Es un enclave protegido, no se puede edificar en él, de ahí que sus dueños hayan intentado negociar con el ayuntamiento local su traspaso a cambio de terrenos en el municipio, como ha divulgado el periódico La Verdad. No han tenido éxito. De modo que la Isla de Adentro seguirá en manos privadas, aunque con una servidumbre de tránsito igual a la anunciada por el Gobierno para la de Toralla, en Vigo, un proyecto anunciado para el pasado mes de septiembre pero que sigue sin avanzar.

Fue a comienzos de año cuando la Demarcación de Costas en Murcia, del Ministerio para la Transición Ecológica, puso en marcha el anuncio «de incoación y apertura de plazo de información pública del expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de unos mil ciento setenta y cuatro metros» de este islote, sometido a participación pública.

La línea punteada verde es la propuesta de servidumbre de tránsito / Miteco

Como explica el propio ministerio, una servidumbre de tránsito es una franja de 6 metros de anchura «medidos desde la línea interior de la ribera del mar que forma parte de la servidumbre de protección, si bien en la misma las limitaciones son más estrictas». En este espacio no se permite la construcción de ninguna instalación, y deberá dejarse permanente expedita para el uso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

Vigo

Los accionistas de la sociedad Toralla SA, propietaria de la isla viguesa, ya han emitido la convocatoria para su junta anual ordinaria, que se celebrará previsiblemente el 23 de junio en Afundación. Como el año pasado, uno de los puntos de la orden del día será el de «información sobre el Proyecto de Servidumbre de Tránsito». No obstante, esta iniciativa parece empantanada. Fue en el otoño de 2024 cuando el Gobierno anunció que adoptaría las «medidas necesarias» para reabrir al público la isla de Toralla, ocupada en régimen privado en virtud de un acuerdo concesional con 99 años de duración y en vigor desde 1965.

En la última respuesta por escrito remitida al Congreso, del 10 de diciembre y a iniciativa de Néstor Rego (BNG), el Ejecutivo tampoco ha esbozado plazos. «Salvo circunstancias sobrevenidas, se espera disponer de este documento en unas semanas», decía en su contestación, para abundar a renglón seguido que «el documento debe ser revisado internamente para cumplimiento de requisitos administrativos, lo que puede conllevar también unas pocas semanas».

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Un vistazo aéreo de la isla, dado que un vigilante jurado impide el acceso día y noche, permite estimar las propiedades que perderán superficie con este camino: serán en torno a una quincena, y al menos seis piscinas tendrán que ser eliminadas o reducir su tamaño. La vía que circunvalan las torres de Toralla, diseño de Xosé Bar Boo, deberá ser también redefinida, con pérdida de plazas de aparcamiento.