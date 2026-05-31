Cerrado al tráfico el túnel de Beiramar en Vigo por riesgo de inundación

Precaución para los conductores que circulen por el centro de Vigo. El túnel de Beiramar ha sido cerrado en su tramo central entre O Berbés y Areal debido al riesgo de inundación. Por el momento no se ha especificado si se ha sufrido una avería en las bombas de achique que mantienen aislado al vial, situado por debajo del nivel del mar.

La incidencia se produjo poco después de las cuatro de la tarde, momento en el que una patrulla de la Policía Local de Vigo procedió al corte de de esta vital infraestructura desde la rotonda de acceso al Puerto Pesquero hacia la de A Paellera. El tramo desde ésta última a Julián Estévez y la totalidad del subterráneo hacia Bouzas no presenta problemas. El desvío de los vehículos por Cánovas del Castillo está generando importantes retenciones en el entorno del CC A Laxe y las calles colindantes.

Vista de las cámaras del túnel de Beiramar con tráfico desviado por Cánovas del Castillo / Concello de Vigo

Se recomieenda tomar rutas alternativas que eviten pasar por este punto ya que se desconoce el alcance temporal del corte ni la magnitud del mismo. Puede consultarse la situación en tiempo real a través de las cámaras web del Concello de Vigo.

Un tráfico de más de 20.000 vehículos cada domingo

El túnel de Beiramar supone una de las principales arterias del tráfico longitudinal en Vigo al conectar la salida de la AP-9 en García Barbón y Teis con el resto del Puerto y Bouzas. Según los datos de 2024 Entre ambos sentidos de circulación su Intensidad Media Diaria (IMD) fue de 22.318 vehículos cada domingo, cifra que se eleva a 35.000 si hacemos la media diaria contando jornadas laborables y sábados.

En su tramo de Areal entre la rotonda de Guixar y la del final de la Alameda, el tráfico es de 12.800 vehículos los domingos y 21.200 cada jornada.