«Celebrity Apex», última escala de un mayo con 22.000 cruceristas en Vigo
El puerto olívico sumó este mes 14 arribadas de estos buques
El mega crucero Celebrity Apex cerró este domingo el tráfico de buques de turismo del mes de mayo en el puerto de Vigo que sumó 14 escalas y el desembarco de cerca de 22.000 cruceristas.
El llamativo Apex arribó con 3.000 pasajeros británicos que llegaron en crucero de una semana desde Southampton en el que tras dejar Vigo continúa a Lisboa, Leixoes, A Coruña y Bilbao. Exteriormente el Apex, cuya original proa ligeramente invertida es una de sus señas de identidad, destaca por su la «alfombra mágica», una plataforma lateral en voladizo instalada en su banda de estribor, que se desliza verticalmente a lo largo de 13 cubiertas y que suele utilizarse como restaurante y sala de fiestas.
Esta ha sido la primera visita de la temporada del vistoso crucero a Vigo de las cinco que tiene previstas.
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