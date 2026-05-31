Un accidente de dos vehículos y una moto complica el tráfico de Coia al centro de Vigo

Accidentada mañana dominical en las calles de Vigo. Una vez superado el test de estrés por el Día de las Fuerzas Armadas que obligó a reordenar el tráfico hacia la Avenida de Samil el viernes y el sábado, las calles de la ciudad recuperan el pulso normal y con él los percances.

La circulación se ha visto afectada esta mañana debido a un choque múltiple entre, al menos, dos vehículos y una motocicleta en la Avenida de Castelao. El suceso tuvo lugar alrededor de las 13.30 horas en la Avenida de Castelao, concretamente en el tramo entre la rotonda del Alcampo y Plaza América.

La magnitud del golpe obligó a requerir la presencia de patrullas de la Policía Nacional y Policía Local, así como una ambulancia que debió atender al motorista que yacía en el suelo.

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Este choque obligó a cortar varios carriles de circulación por esta importante arteria de la ciudad, ralentizando la marcha de quienes regresaban de las playas durante más de 20 minutos.