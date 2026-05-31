Tráfico
Un accidente de dos vehículos y una moto complica el tráfico de Coia al centro de Vigo
El choque tuvo lugar en la Avenida de Castelao en dirección a Plaza América y requirió la presencia de Policía y Ambulancias
Accidentada mañana dominical en las calles de Vigo. Una vez superado el test de estrés por el Día de las Fuerzas Armadas que obligó a reordenar el tráfico hacia la Avenida de Samil el viernes y el sábado, las calles de la ciudad recuperan el pulso normal y con él los percances.
La circulación se ha visto afectada esta mañana debido a un choque múltiple entre, al menos, dos vehículos y una motocicleta en la Avenida de Castelao. El suceso tuvo lugar alrededor de las 13.30 horas en la Avenida de Castelao, concretamente en el tramo entre la rotonda del Alcampo y Plaza América.
La magnitud del golpe obligó a requerir la presencia de patrullas de la Policía Nacional y Policía Local, así como una ambulancia que debió atender al motorista que yacía en el suelo.
Este choque obligó a cortar varios carriles de circulación por esta importante arteria de la ciudad, ralentizando la marcha de quienes regresaban de las playas durante más de 20 minutos.
- El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto
- Cabo Pérez, el militar gaiteiro de la Banda de Guerra de la Brilat: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- La exhibición de las Fuerzas Armadas fascina a miles de personas en Samil
- Un padre y una hija que utilizaban la aplicación de «Geocaching» localizan un cuerpo momificado en Monteferro (Nigrán)
- Las mejores imágenes del acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- Muere un repartidor en plena avenida Ramón Nieto de Vigo
- Uruguay presenta oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones tras rescindir con Cardama