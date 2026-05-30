Última visita a Vigo del crucero estadounidense «Norwegian Sun»
Con esta es la segunda vez que amarra en la terminal olívica
Visita con sabor a despedida del crucero estadounidense Norwegian Sun, que regresó al puerto de Vigo este sábado tras su único precedente en la ciudad en mayo de 2010.
El ya veterano crucero compartió atraque en el muelle de Trasatlánticos con el portaeronaves Juan Carlos I, buque insignia de la Armada española, que lucía empavesado con el código internacional de banderas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
El Norwegian Sun vino para despedirse, ya que su armadora lo ha transferido recientemente al operador asiático Cordelia Cruises, para el que operará en el emergente mercado hindú a partir del otoño de 2027. Hasta entonces navegará en el norte de Europa y el Caribe. Según informó la agencia Incargo Galicia, el buque arribó con 1.631 pasajeros en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses además de 894 tripulantes, en crucero entre Cape Town (Sudáfrica) y Southampton, en el que por espacio de tres semanas visita los puertos de Walvis Bay, Takoradi, Abidjan, Dakar, Las Palmas, Tenerife, Madeira y Vigo, desde donde zarpó rumbo a Southampton.
De construcción alemana e inaugurado en 2001 tras una inversión de 330 millones de dólares, el Norwegian Sun cuenta con 259 metros de eslora por 32 de manga y en sus 968 cabinas puede albergar a un máximo de 2.300 pasajeros.
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