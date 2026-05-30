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Tres meses para una simple analítica y sus resultados

El déficit de efectivos y las constantes huelgas se traducen en grandes demoras en la atención no oncológica ni urgente

En Redondela la cita para una análisis tarda 34 días

Concentración convocada por la Asemblea pola Defensa da Sanidade Pública ante el centro de salud de Redondela.

Concentración convocada por la Asemblea pola Defensa da Sanidade Pública ante el centro de salud de Redondela. / S. Queimaliños

Ana Blasco

La falta de personal y las constantes protestas de los distintos colectivos sanitarios están ralentizando la atención sanitaria pública. No la que ya está reconocida como urgente y prioritaria, pero sí por ejemplo, la de aquellos casos en los que aún no se sabe qué va mal.

Es el caso de un paciente de Redondela que, para descubrirlo, pidió cita en su consulta de Medicina de Familia. Tuvo que esperar 20 días por un hueco disponible. Le pidió una analítica. No había citas hasta 25 días después.

Coincidió este viernes, con la huelga de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia. Directamente, no le extrajeron sangre. El Sergas dice que los que se fueron sin analítica fue «voluntariamente». A esta persona no le dieron opción porque solo hacían las urgentes. Le recitaron para el 3 de julio, más de un mes después.

Respuesta del Sergas

La Dirección del Área Sanitaria asegura que se van a incrementar las citas diarias en 10 más al día «y, en un par de semanas, se normalizará la situación».

La cita para que le den los resultados es a mediados de julio. En total, tres meses solo para subir este primer peldaño en el camino para saber qué le pasa.

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La Plataforma Plataforma Pola Defensa Sanidade Redondela convoca una manifestación el 9 de junio desde el centro de salud al concello.

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