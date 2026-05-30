Miles de personas marchan en las calles de Vigo contra el desfile de las Fuerzas Armadas y «contra o belicismo»

«Contra a deriva belicista», «OTAN non», «Na Galiza, paz, soberanía, dereitos». Son algunas de las consignas que se han coreado en la multitudinaria manifestación que ha recorrido calles de Vigo esta mañana en paralelo a la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas. Son miles las personas que han secundado una convocatoria auspiciada por el BNG, el sindicato CIG u organizaciones estudiantiles como Galiza Nova, Isca! o Unión da Mocidade Galega.

Esta semana el grupo provincial del Bloque Nacionalista Galego ya había animado a la participación en esta cita, convocada por la plataforma Galiza pola Paz contra el «belicismo» y el aumento del gasto militar. La diputada provincial Manuela Rodríguez criticó especialmente el desfile de las Fuerzas Armadas previsto en la ciudad olívica y defendió que los recursos destinados al ámbito militar deberían invertirse en políticas sociales como pensiones, sanidad, educación o dependencia.

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El BNG también cargó contra el PSOE por lo que considera una «grave contradicción» entre el discurso del «No a la guerra» y el incremento del gasto en Defensa impulsado por el Gobierno central. Según apuntó la formación nacionalista, la inversión militar superará en 2025 el 2 % del PIB, con cerca de 34.000 millones de euros y un aumento del 45 % respecto al año anterior.