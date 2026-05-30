Ingresada en estado crítico una mujer de avanzada edad después de un incendio en su vivienda del centro de Vigo

Una mujer de avanzada edad ha tenido que ser ingresada en Vigo después de sufrir un incendio en su vivienda particular este sábado. Los hechos ocurrieron poco antes de las 15 horas cuando se produjo un incendio en una vivienda de la calle Venezuela, en pleno centro de la ciudad. A las 14.50 horas el 112 Galicia tuvo constancia del mismo a través de distintos particulares para alertar de la situación, ya que se veían llamas salir del inmueble «y los pasillos estaban llenos de humo».

En sus llamadas apuntaron a que creían que en el interior del piso había una persona que no podía salir dada la situación. De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos y de la Policía Nacional y Local de Vigo. El inmueble afectado es el ubicado en el número 48 del céntrico vial, haciendo casi esquina con la Gran Vía, lo que obligó a cortar alguno de los carriles de circulación.

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Urxencias Sanitarias de Galicia confirmó al 112 que evacuaron a la citada mujer en estado crítico al Hospital Álvaro Cunqueiro, mientras que el fuego se encuentra extinguido desde primera hora de la tarde.