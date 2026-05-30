Investigación
La empresa Proyecon construirá el inmueble modular efímero del IEO de Vigo para albergar la planta de cultivos
Solo se ha presentado su propuesta, por importe de casi 360.000 euros
Tiene seis semanas de plazo de ejecución
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo al que está adscrito el Instituto Español de Oceanografía (IEO), ha recibido una única propuesta para la construcción de un inmueble modular temporal donde se albergarán los tanques para el cultivo de peces durante los trabajos de derribo y nueva construcción del nuevo edificio en el complejo de Cabo Estai. Será la empresa Proyecon Galicia la que asuma esta actuación, para la que ha presentado una oferta económica de cerca de 360.000 euros y seis semanas de plazo de ejecución, como consta en el procedimiento administrativo que avanzó FARO.
La de cultivos será la única nave en ser derruida, aunque el inmueble principal será sometido a una renovación profunda dado el deterioro de su estructura o las fugas de gases potencialmente cancerígenos, denunciados internamente y por las que deberán declarar como investigados la actual directora del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Rosa Figueroa, y dos antiguos responsables del complejo de Cabo Estai, Victoria Besada y Pablo Carrera, por un supuesto delito continuado en materia de prevención de riesgos laborales en concurso con un delito de lesiones.
El deterioro es tan severo que el edificio de cultivos tiene la calificación de «inseguro» y «potencialmente peligroso» y es obligatorio usar casco desde octubre de 2022 —como desveló FARO— porque «caen cascotes». El proyecto de reforma de todo el complejo está valorado en casi 10 millones de euros. En particular, para la rehabilitación del edificio principal la partida reservada asciende a 4,5 millones de euros, por otros 5,2 millones para la demolición de la planta de cultivos y construcción de una nueva. Las obras durarán 18 meses. El Centro Oceanográfico de Vigo es referente global en el ámbito científico, como ha demostrado con la transferencia de tecnología en cultivo de rodaballos, pulpos o chernas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cabo Pérez, el militar gaiteiro de la Banda de Guerra de la Brilat: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
- Las constructoras Oresa y Archan, en el epicentro de la «trama millonaria» de estafa de camiones destapada por la Guardia Civil
- Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
- Huelga de recogida de basura en Vigo: estas son las dos líneas rojas del comité de empresa
- Una promotora de Sarria compra el edificio inacabado de la calle Álvaro Cunqueiro de Lalín
- Los taxistas «cazan» a un VTC con dos matrículas distintas el mismo día