La empresa Proyecon construirá el inmueble modular efímero del IEO de Vigo para albergar la planta de cultivos

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo al que está adscrito el Instituto Español de Oceanografía (IEO), ha recibido una única propuesta para la construcción de un inmueble modular temporal donde se albergarán los tanques para el cultivo de peces durante los trabajos de derribo y nueva construcción del nuevo edificio en el complejo de Cabo Estai. Será la empresa Proyecon Galicia la que asuma esta actuación, para la que ha presentado una oferta económica de cerca de 360.000 euros y seis semanas de plazo de ejecución, como consta en el procedimiento administrativo que avanzó FARO.

La de cultivos será la única nave en ser derruida, aunque el inmueble principal será sometido a una renovación profunda dado el deterioro de su estructura o las fugas de gases potencialmente cancerígenos, denunciados internamente y por las que deberán declarar como investigados la actual directora del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Rosa Figueroa, y dos antiguos responsables del complejo de Cabo Estai, Victoria Besada y Pablo Carrera, por un supuesto delito continuado en materia de prevención de riesgos laborales en concurso con un delito de lesiones.

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El deterioro es tan severo que el edificio de cultivos tiene la calificación de «inseguro» y «potencialmente peligroso» y es obligatorio usar casco desde octubre de 2022 —como desveló FARO— porque «caen cascotes». El proyecto de reforma de todo el complejo está valorado en casi 10 millones de euros. En particular, para la rehabilitación del edificio principal la partida reservada asciende a 4,5 millones de euros, por otros 5,2 millones para la demolición de la planta de cultivos y construcción de una nueva. Las obras durarán 18 meses. El Centro Oceanográfico de Vigo es referente global en el ámbito científico, como ha demostrado con la transferencia de tecnología en cultivo de rodaballos, pulpos o chernas.