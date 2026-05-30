Derribo inminente en Ramón Nieto de una casa ilegal que lleva años con las obras paradas

La gerencia de Urbanismo de Vigo propondrá el derribo de una edificación levantada sin licencia en la avenida Ramón Nieto, al considerar que la construcción incumple la normativa urbanística vigente y resulta «no legalizable». El expediente será tratado el próximo 2 de junio y supone uno de los procedimientos de reposición de legalidad urbanística más relevantes abordados en los últimos meses por el organismo municipal.

La actuación afecta a un inmueble situado en el número 475 de la avenida Ramón Nieto, en una parcela de 278 metros cuadrados clasificada como suelo urbano consolidado según el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La construcción, compuesta por dos plantas, cuenta con una superficie aproximada de 278 metros cuadrados en la planta baja y otros 140 metros cuadrados en la planta superior. Según recogen los informes técnicos municipales, las obras quedaron inacabadas hace años y presentan un avanzado estado de deterioro.

El expediente urbanístico concluye que las obras fueron ejecutadas sin el correspondiente título habilitante y que, además, incumplen los parámetros urbanísticos fijados por la ordenanza aplicable, lo que imposibilita su legalización. La propuesta de resolución que se elevará al Consello de Urbanismo plantea ordenar a los propietarios la demolición íntegra de la edificación y la retirada de todos los elementos construidos, asumiendo los titulares el coste de las actuaciones.

La resolución advierte además de que, en caso de incumplimiento de la orden de derribo, el Concello podrá ejecutar subsidiariamente la demolición o recurrir a multas coercitivas reiterables de entre 1.000 y 10.000 euros mensuales hasta lograr la ejecución forzosa de la medida.

Los informes incorporados al expediente detallan que la parcela se encuentra además dentro del entorno de protección del conjunto de la antigua fábrica de porcelana Santa Clara, catalogada como bien protegido en el PXOM de Vigo. Esta circunstancia obligará también a trasladar el acuerdo a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia para que adopte las medidas oportunas en el ámbito de sus competencias.

El procedimiento tiene su origen en diversas inspecciones municipales realizadas durante los últimos años. Ya en julio de 2024, técnicos de Urbanismo comprobaron el mal estado de conservación de la estructura y constataron que el inmueble seguía presentando las mismas deficiencias detectadas en visitas anteriores.

De hecho, el Concello había dictado ya en 2016 una orden de ejecución para obligar a la propiedad a adoptar medidas urgentes de seguridad, entre ellas impedir el acceso de personas al interior de la finca y evitar el desprendimiento de elementos hacia la vía pública. Sin embargo, la administración local acabó imponiendo varias multas coercitivas tras considerar incumplidas dichas órdenes municipales.

Posteriormente, en junio de 2025, la concejalía de Urbanismo incoó formalmente el expediente de protección de la legalidad urbanística por la ejecución de obras sin licencia. El procedimiento continuó su tramitación administrativa mediante publicaciones oficiales y nuevos informes técnicos, aunque los propietarios no presentaron alegaciones durante el proceso.

La Xerencia de Urbanismo considera acreditado que la construcción vulnera el ordenamiento urbanístico actualmente vigente. Según la documentación municipal, las obras se encuadran dentro de las actuaciones de nueva planta previstas en el PXOM, pero no cumplen las condiciones exigidas por la normativa urbanística municipal.

El expediente será sometido ahora a aprobación definitiva por el Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, órgano competente para resolver este tipo de procedimientos de reposición de legalidad.

La sesión del próximo 2 de junio incluirá además otros asuntos urbanísticos de relevancia, como el inicio de la tramitación de un estudio de detalle en la avenida de Samil, esquina con la rúa Redondo, para ordenar el volumen edificable en tres parcelas de Navia, así como la concesión de ayudas para rehabilitación residencial financiadas con fondos europeos Next Generation.