Camelias, el primer centro comercial de Vigo

Fue el pionero. Hasta entonces, en Vigo había hipermercados y galerías comerciales, pero Camelias fue el primer gran centro comercial de la ciudad. El 23 de septiembre de 1994 se cortó la cinta de un proyecto que se había aprobado en 1988. En noviembre de aquel año, el Concello de Vigo daba luz verde al plan para construir un gran edificio y un espacio de compras en los terrenos ubicados entre las calles Coruña, López Mora, Seara y la Praza de América.

Era un proyecto revolucionario que cambiaría por completo la configuración de As Travesas, convirtiendo en zona residencial y comercial uno de los solares céntricos más grandes que todavía permanecían sin edificar en el casco urbano.

Su impulsor fue uno de los grandes promotores inmobiliarios gallegos, el coruñés Manuel Soto Pérez, y la gestora, Superco (Sociedad de Promoción y Gestión de Centros Comerciales). Supuso una inversión de 3.000 millones de pesetas (hoy, casi 40 millones de euros) para urbanizar una superficie de 11.000 m2, de los que 7.000 responden a uso comercial.

El este primer centro comercial se articuló en tres plantas, 400 aparcamientos subterráneos y una gran plaza peatonal de 2.250 m2. El diseño, firmado por los arquitectos Carlos Fernández-Gago y Desiderio Pernas, tiene como elemento más característico su gran lucernario. Sus tres bóvedas acristaladas se extienden 1.000 m2 y costaron 50 millones de pesetas (unos 650.000 euros en la actualidad).

Camelias abrió sus puertas al público al día siguiente de su inauguración, con unas 60 firmas de moda, alimentación y servicios.

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Fue el pionero y tras él llegaron Plaza Elíptica (2000), Travesía (2003), Gran Vía (2006), A Laxe (2008), Meixueiro (2009) y Vialia (2021).