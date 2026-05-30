Vigo arropa a las Fuerzas Armadas en un desfile sin aviones ni izado de bandera

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), nunca antes celebrado en Vigo, abarrotó un tramo de más de un kilómetro de la avenida de Samil, entre las calles Argazada y Río. Unos 100.000 vecinos y visitantes —según fuentes municipales—, algunos llegados ya a primera hora de la mañana para coger mejores sitios tras las vallas, arroparon el acto central de esta celebración, encabezado por los reyes Felipe VI y Letizia, así como por la princesa Leonor, que asistió por primera vez a esta exhibición itinerante. Las condiciones climatológicas obligaron a cancelar la modalidad aérea y el salto en paracaídas, dos de los grandes reclamos de este evento por su espectacularidad.

Desfilaron más de 3.700 integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil (más de 3.400 hombres y más de 340 mujeres), más de 100 vehículos, más de 30 motos y 130 caballos, seis perros y Baraka, el borrego de cuatro años que acompañó a una representación del Tercio «Gran Capitán» 1.º de la Legión. Estaba prevista la participación de 71 aeronaves (cazas, aviones de transporte y helicópteros), pero no pudieron lucirse por la presencia de nubes, algo que causó una gran decepción entre los asistentes, que se enteraron en el momento: no pudieron ver el cielo de Samil teñido con la rojigualda.

Javier Vendrell Camacho

El momento de mayor tensión llegó en el proceso de izado de la bandera nacional. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron la rotura del enganche superior que sujetaba la enseña al mástil mientras éste se elevaba, lo que provocó su caída y una cara de sorpresa de Felipe VI. Nunca antes en un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas había sucedido esto. Los miembros de la Guardia Real la colocaron en una bandeja y, en su lugar, presidió el desfile la bandera de esta unidad, la más antigua de las que participaron en el evento, que comenzó pasadas las 12.00 horas y finalizó algo antes de las 13.30 horas, con la despedida de los reyes.

Asistieron al evento la ministra de Defensa, Margarita Robles; el del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea; Aire y del Espacio, general Francisco Braco Carbó; y de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro; otros miembros de la cúpula militar; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y otras autoridades militares y civiles. Una vez finalizado el evento, se efectuó la recepción oficial en el Concello de Vigo.

Uno de los momentos más emotivos del acto central del DIFAS fue el homenaje a los que dieron su vida por España. En 2025, se registraron 1.207 heridos en territorio nacional y 68 en misiones en el exterior y dos militares de tropa del Ejército de Tierra fallecieron, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). El Ministerio de Defensa ya ha iniciado los trámites para declarar a la profesión militar como de riesgo. Fueron invitados en torno a 200 familiares de las víctimas, recibidos por la ministra Robles en la Escuela Naval Militar de Marín. Se interpretó en directo la canción «La muerte no es el final» y el rey depositó una corona de laurel.

Vehículos 8x8 Dragón

En el desfile terrestre, participaron integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fueron los más aplaudidos. Las decenas de miles de asistentes también pudieron ver dos vehículos 8x8 Dragón, primera vez que toman parte de este evento. Se trata de la joya tecnológica del Ejército de Tierra, un ejemplo de modernidad. La Brigada de la Legión mostró el nuevo Alano, un vehículo terrestre de diseño español sin conductor (UGV) que se guía por control remoto o navegación autónoma. También la acompañó un perro robot sobre plataforma.

Al no haberse arriado la bandera nacional, la Guardia Real regresó a la posición de la enseña que presidió el desfile —cuya preparación y ejecución recayó en el general jefe de la Brilat, el coronel Andrés González Alvarado— para recogerla y llevársela ante la atenta mirada de los reyes y de la princesa, que saludaron a las autoridades militares responsables y participantes. Felipe VI y Letizia acapararon muchas de las miradas de los presentes, que se quedaron con la boca abierta al paso de las Harley-Davidson de la Guardia Real, de los vehículos sobre cadenas y de los representantes del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54 por su particular forma de desfilar.

El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente desde 1978. Se estableció mediante real decreto realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los ejércitos y la Armada para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. Se festeja el sábado más próximo al 30 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Fernando, patrón de los ingenieros militares.

Desde el pasado martes, Vigo acoge actividades por este evento: encuentros musicales, exposición de material o demostraciones. El viernes, el rey presidió la revista naval en la ría y, poco después, una exhibición en la playa de Samil a la que asistieron miles de personas. La programación concluye este domingo con la última jornada de la presencia naval y exposición estática de material en la avenida de Beiramar. Se podrá visitar de 10.00 a 14.00 horas.

Lo que Vigo se perdió

Las condiciones climatológicas impidieron que las decenas de miles de asistentes disfrutasen del tradicional salto paracaidista con aterrizaje frente a la tribuna real portando la bandera de España. Iban a protagonizarlo el subteniente Alberto Vidal como guía y el sargento primero Pablo García Matanza, ambos gallegos, desde 1.200 metros de altura con una enseña de 35 metros cuadrados.

Vigo también se perdió la exhibición de la Formación Mirlo: su sobrevuelo con los colores de la bandera nacional, que daría inicio al desfile aéreo. El Ejército del Aire y del Espacio, según apuntó Europa Press, «apuró hasta el último instante», pero se tomó la decisión de cancelar el paso de los cazas, las aeronaves de transporte y los helicópteros por motivos de seguridad.

La Formación Mirlo, compuesta por seis aeronaves e integrada por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, sustituyó a la Patrulla Águila en 2025, tras la entrada en funcionamiento del nuevo Pilatus PC-21 y la «jubilación» del C-101 tras 40 años de operaciones en el Ejército del Aire.

Mensaje del presidente Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció a los militares su «compromiso» y su servicio a la ciudadanía y la paz y destacó que representan «lo mejor del servicio público». «Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz», afirmó en una publicación en su cuenta de X, acompañada de un vídeo.

Manifestación contra el «belicismo»

«Contra a deriva belicista», «OTAN non», «Na Galiza, paz, soberanía, dereitos». Son algunas de las consignas que se corearon en la multitudinaria manifestación que recorrió parte del centro de Vigo esta mañana en paralelo a la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas. Miles las personas secundaron una convocatoria auspiciada por el BNG, el sindicato CIG u organizaciones estudiantiles como Galiza Nova, Isca! o Unión da Mocidade Galega.

Esta semana, el grupo provincial del Bloque Nacionalista Galego animó a la participación en esta cita, convocada por la plataforma Galiza pola Paz contra el «belicismo» y el aumento del gasto militar. La diputada provincial Manuela Rodríguez criticó especialmente el desfile de las Fuerzas Armadas previsto en la ciudad olívica y defendió que los recursos destinados al ámbito militar deberían invertirse en políticas sociales como pensiones, sanidad, educación o dependencia.