La subasta del piso de valor millonario de Rosalía de Castro de Vigo acaba con una puja máxima de casi 700.000 euros

La subasta judicial de récord de un piso ubicado en la céntrica calle Rosalía de Castro de Vigo ya ha tocado a su fin. Valorado en más de un millón de euros, la puja máxima recibida ha rozado los 700.000 euros: fue concretamente de 686.340 euros. También hubo interesados por las dos plazas de garaje y el trastero del mismo edificio, bienes por los que se pudieron presentar ofertas en este mismo procedimiento.

La subasta telemática concluyó este jueves 28 de mayo. Procedente de un pleito de la plaza 9 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo y tramitada por el nuevo equipo de ejecuciones hipotecarias y subastas de la Oficina Judicial, la puja es consecuencia de un procedimiento de ejecución de titulo judicial promovido por Promontoria Backgammon DAC, un fondo buitre, en reclamación de una deuda de 870.571 euros de principal e intereses vencidos, y de 261.000 más por otros intereses y costas.

Una vivienda de más de 200 metros cuadrados con terrazas

Hubo ofertas para los cuatro lotes, que salieron a puja de forma separada. El bien principal es el piso. Se trata de una vivienda ubicada en el número 16 de Rosalía de Castro. El valor a efectos de subasta se fijó en 1.107.000 euros: no constituye vivienda habitual ni era visitable. Mide la superficie útil «cerrada» de 208 metros cuadrados, siendo la superficie descubierta, ocupada por las terrazas, de algo más de 12 metros cuadrados.

Otros dos lotes eran plazas de garaje en el mismo edificio. Cada una estaba tasada en 48.000 euros y las pujas máximas recibidas fueron, en ambos casos, de 46.080 euros. Por último, se subastó también la bodega, con un valor de 5.000 euros y de siete metros cuadrados, que suscitó gran interés ya que la la oferta más alta casi duplicó la tasación inicial: fue de 9.000 euros.