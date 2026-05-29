Las escuelas infantiles municipales de Vigo tienen sesenta plazas vacantes para el próximo curso

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó este viernes de la publicación de las listas provisionales de admisión en las escuelas infantiles municipales para el curso 2026-2027, un proceso en el que el Concello oferta 438 plazas gratuitas en sus nueve centros educativos. Según explicó el regidor, las familias ya pueden consultar los listados en la web municipal. Del total de plazas ofertadas, 372 ya fueron cubiertas, mientras que permanecen vacantes 26 plazas en turno de mañana en varias escuelas y otras 34 en la escuela infantil de Praza da Industria.

Caballero avanzó además que el período de reclamaciones permanecerá abierto desde este sábado 30 de mayo hasta el 4 de junio, mientras que las listas definitivas de admitidos se publicarán el próximo 6 de junio. El plazo de matrícula se desarrollará entre el 17 y el 26 de junio.

En materia cultural, el alcalde anunció la selección de los proyectos expositivos que se mostrarán en la Casa das Artes y en la Casa Galega da Cultura. En total, el Concello recibió 38 propuestas.

Para la Casa das Artes, dirigida a artistas con trayectoria profesional acreditada, fueron elegidos Aventura da Mirada, de Antón Patiño; Este Mundo que es el Nuestro, de Natividad Bermejo, y Umbral, de Benjamín Briones.

En la Casa Galega da Cultura, destinada a creadores emergentes, los proyectos seleccionados son Anatomía do Vestir, de Aldara Vázquez; As Causas Delicadas Convértense Tarde en Obxecto, de Sara Piñeiro, y Eva Landers, de Andrés Rivas.

La junta de gobierno local por su parte aprobó la adjudicación de las obras de asfaltado de 23 calles de Vigo, actuaciones incluidas en el Plan Extraordinario de Asfaltados y Aceras y valoradas en cerca de un millón de euros.

Las obras se ejecutarán tanto en el centro urbano como en nueve parroquias y forman parte de un programa más amplio que prevé actuar en 372 calles con una inversión global de 26,5 millones de euros.

Finalmente, el alcalde informó de la aprobación del proyecto de reparación y mejora de la pasarela sobre la calle Teófilo Llorente, en el Casco Vello. La actuación permitirá reforzar pilares y vigas, además de solucionar problemas derivados de la acumulación de agua y del deterioro del pavimento.

El plazo estimado para la ejecución de estos trabajos será de tres meses.