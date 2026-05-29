Quince entidades de Vigo reclaman a Xunta y Concello soluciones a la crisis de vivienda

Miembros de la Alianza pola Vivenda, plataforma integrada por 15 asociaciones y sindicatos de Vigo, se concentran este viernes desde las 10.30 horas ante la sede de la Xunta en la ciudad para denunciar la falta de alternativas habitacionales para colectivos vulnerables y reclamar un parque público de vivienda «estable y asumible» que dé respuesta a las más de 10.000 personas demandantes de vivienda protegida en la urbe olívica.

Alertan del incremento continuado de los precios del alquiler, que ya superan de media los 700 euros mensuales, según datos oficiales, y advierten de nuevas subidas de entre el 10 y el 12% previstas para 2026. Juan Medela, del Sindicato de Inquilinas de Vigo, destaca que «as medidas adoptadas polas administracións resultan insuficientes, xa que non confrontan a base do conflito: a especulación».

El Sindicato de Inquilinas pide al Concello que solicite a la Xunta la declaración de Vigo como zona tensionada para poder aplicar el control de precios previsto en la Ley de Vivienda. La plataforma criticó la respuesta remitida esta semana por la primera tenienta de alcalde, Carmela Silva, a una carta enviada por la Alianza. En ella, asegura que no veía necesario reunirse con el colectivo porque «son asociaciones vinculadas al BNG» y añade que, «en Pontevedra, no hacen nada de lo que solicitan». La edila instó a la entidad a pedir la reunión a la Xunta, «que es quien tiene las competencias».

Pedro Mina

La Alianza niega cualquier vinculación con el Bloque Nacionalista Galego y lamenta el «descoñecemento do tecido asociativo local», además de insistir en que el Concello sí puede intervenir en cuestiones como vivienda social, control de viviendas de uso turístico (VUT), desahucios o residencias de estudiantes.

Desde Amnistía Internacional, Isabel Flores advierte de que las previsiones actuales de construcción de vivienda pública «non cubrirá nin a cuarta parte dos actuais demandantes» y reclama «aumentar ata as 16.000 vivendas, en vez das 10.000 previstas» dentro del II Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 aprobado por la Xunta. También exige un «plan plurianual con perspectiva de xénero para que o 15% das 1,7 millóns de vivendas galegas sexa público, de alugueiro asumible e social».

Viviendas de uso turístico

La Alianza también cuestionó la nueva ordenanza municipal sobre viviendas de uso turístico (VUT), todavía pendiente de aprobación definitiva para entrar en vigor. Xaquín Pastoriza, de Ecoloxistas en Acción, aseguró que «non vai solucionar a crecente conversión de vivendas en aloxamentos turísticos» y defendió la necesidad «dunha moratoria indefinida de licenzas de VUT en todo o concello e o peche das ilegais».

Otra cuestión que ponen sobre la mesa: la falta de plazas públicas para estudiantes y personas sin hogar. Sara Castro, del Sindicato Estudantil Fervenza, denuncia «as longas esperas que limitan o acceso á educación de miles de estudantes de clase traballadora», mientras que Carla Leiras, del Foro Socioeducativo As Ninguéns, alerta de la situación de las personas sin hogar en Vigo, «con só 38 prazas no albergue municipal e condicións que non permiten a estas persoas saír da situación de precariedade na que viven».

Rechazar propuestas útiles

Por su parte, María Curra, de Plataforma Galega Vivenda Xa, acusa a la Xunta de rechazar propuestas útiles para afrontar la crisis residencial y recordó que, hace un año, el Gobierno gallego respondió «rexeitando todas elas e resaltando os datos das novas construcións, datos, que a día de hoxe, non son reais».

La movilización forma parte del calendario de protestas impulsado por la Alianza pola Vivenda tras la manifestación celebrada el pasado 21 de marzo. El colectivo ya ha convocado una nueva protesta bajo el lema «A vivenda cústanos a vida», cuyo inicio está previsto para el próximo 5 de junio a las 20.00 horas desde Praza de España.

Charla en Teis

La Asociación Veciñal de Teis organiza hoy desde las 19.30 horas en su local la charla «A problemática da vivenda en Vigo e como facerlle fronte». En este encuentro, participarán representantes de colectivos de la plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo, en concreto, de As Ninguéns, Emaús y de la propia agrupación del barrio vigués.

El acto forma parte de la campaña impulsada por la Alianza pola Vivenda de Vigo, de la que forma parte la asociación vecinal, para presentar la iniciativa «Vigo polo dereito a teito», que se desarrolla desde hace semanas con actividades en barrios y parroquias. La agrupación de Teis considera que uno de los principales problemas que afecta a la vecindad es el acceso a la vivienda y cree necesario que las administraciones adopten medidas frente al «grave problema da falta de vivenda e dos elevados prezos do aluguer».