El Puerto de Vigo revisa la caducidad de la concesión de Astilleros San Enrique en Teis

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo abordará en su reunión de hoy la resolución del recurso potestativo de reposición presentado por Astilleros San Enrique S.L.U. —integrado en el grupo Marina Meridional— contra el acuerdo adoptado el pasado 30 de enero de 2026, por el que se declaró la extinción por caducidad de la concesión administrativa otorgada a la empresa en la zona de Espiñeiro, en Teis, para la construcción y reparación naval en las instalaciones de la extinta Factorías Vulcano.

La decisión ahora recurrida se apoyó en la causa prevista en el artículo 98.1.a de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que contempla la caducidad de una concesión por «no iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas, durante el plazo que se fije en las condiciones del título».

En términos prácticos, lo que el Puerto sostiene es que la mercantil no cumplió con los plazos de ejecución comprometidos en la concesión aprobada en abril de 2022, mientras que la empresa intenta ahora que el propio órgano que adoptó esa medida revise y deje sin efecto la caducidad.

El recurso de reposición es la vía administrativa previa por la que una sociedad puede pedir a la misma Administración que rectifique su decisión antes de acudir, en su caso, a los tribunales. Por eso, el punto incluido en el orden del día no supone debatir una nueva concesión, sino decidir si se mantiene o se revoca la pérdida del derecho de explotación sobre esos terrenos portuarios.

La resolución que adopte el Consejo será determinante para el futuro del proyecto de astillero-varadero en esa zona de la fachada marítima viguesa.

Plena ocupación

Desde Astilleros San Enrique, que participó en la pasada edición de Navalia en el Ifevi, se insiste en la plena ocupación de gradas y muelles con sus medios operativos en funcionamiento de manera simultánea. Según la empresa, más de doscientos trabajadores desarrollan las distintas fases de construcción, reparación y mantenimiento en los proyectos en curso en las instalaciones de Espiñeiro.

La empresa reconoció en su momento que hubo un retraso «justificado» en materia de ejecución de inversiones por causas propias de la «complejidad industrial y puesta en marcha de un modelo de negocio nuevo con entrada en un sector complicado y búsqueda de nicho de mercado», pero considera «totalmente desproporcionada» la decisión del Puerto de iniciar un expediente de caducidad de la concesión.