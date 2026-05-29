El PP de Vigo denuncia que el Concello renuncia a una subvención de 445.000 euros para el programa Vigo Capacita

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado este viernes que el gobierno local de Abel Caballero ha renunciado a una subvención de 445.000 euros concedida por la Xunta de Galicia para poner en marcha una nueva edición del programa de empleo Vigo Capacita, que finalmente no se ejecutará. Sánchez ha considerado esta decisión un nuevo ejemplo de la «absoluta incapacidad» de gestión del Ejecutivo municipal. «Lo hemos visto en repetidas ocasiones con los Fondos Next Generation que tuvieron que devolver. Y lo vemos de nuevo este viernes con la renuncia a una subvención de casi medio millón de euros que había sido concedida por la Xunta de Galicia», ha reprochado.

El inicio de la undécima edición del taller Vigo Capacita estaba previsto para este lunes, 1 de junio. Sin embargo, según ha explicado la dirigente popular, el Concello ha renunciado al programa tras no haber sido capaz de contratar al personal necesario, tanto para la gestión y dirección del proyecto como para impartir las clases de los dos talleres duales previstos: Cocina y Montaje y mantenimiento de paneles solares fotovoltaicos.

El gobierno local justifica su renuncia en un cambio normativo aprobado en enero de 2025. No obstante, Sánchez ha rechazado este argumento y ha señalado que el Concello ya conocía esa modificación cuando solicitó la ayuda. «Cuando solicitaron la subvención ya sabían que habría que adaptarse a esas nuevas circunstancias», ha subrayado.

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La presidenta del PP vigués ha insistido en que esta renuncia, aprobada este viernes por la junta de gobierno local, evidencia la incapacidad del Ejecutivo de Caballero para «gestionar en tiempo y forma las subvenciones recibidas». A su juicio, se trata de una «nueva chapuza» que perjudica directamente a 20 personas en situación de desempleo que iban a participar en un curso de diez meses de duración. El programa Vigo Capacita, del que ya se han celebrado diez ediciones anteriores, preveía una tasa de inserción laboral de al menos el 50%. «Al menos diez personas podrían haber accedido al mercado laboral gracias a este obradoiro… de haberse celebrado», ha lamentado Sánchez.