La parada naval presidida por el rey Felipe VI en Vigo: una demostración de músculo con las Cíes de fondo

La ría de Vigo acogió esta tarde una gran parada naval por el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 26), un despliegue presidido por el rey Felipe VI a bordo del «Audaz» que reunió frente a la playa de Samil a siete buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil. La revista naval se celebra cuando este evento militar tiene lugar en territorios costeros, como ocurrió en ediciones anteriores en Las Palmas de Gran Canaria, Gijón o Motril. Miles de vecinos y visitantes llegados de diferentes puntos del país y el extranjero disfrutaron de uno de los grandes actos de esta semana, previo a la exhibición dinámica, que se desarrolló poco después.

La formación estuvo encabezada por el LHD «Juan Carlos I» (L61), (Landing Helicopter Dock, por sus siglas en inglés). Además de portaeronaves, puede actuar como buque de asalto anfibio y plataforma logística, lo que lo convierten en una embarcación de gran versatilidad. Con 231 metros de eslora por 32 de manga y 26.000 toneladas de desplazamiento, es el buque de guerra más grande construido en España, en concreto, en los astilleros ferrolanos de Navantia, donde fue entregado a la Armada en septiembre de 2010. Además de participar desde entonces en maniobras navales bajo el mando de la OTAN, el «Juan Carlos I» fue destinado a Turquía en 2003 para ayudar a las poblaciones afectadas por el terremoto que asoló este país.

Tras el buque insignia, navegó el LPD (Landing Platform Dock) «Castilla» (L52),otro de los grandes anfibios de la Armada, con base también en Rota y cerca de 14.000 toneladas de desplazamiento. Con una eslora de 160 metros y una manga de 25, desplaza 13.815 toneladas a plena carga. En su amplia hoja de servicios, destaca su participación a comienzos de 2003 en los trabajos de limpieza de la contaminación ocasionada por el petrolero «Prestige». Asimismo, participó en misiones de ayuda humanitaria tras el violento huracán que arrasó Haití en 2004, país al que volvería tras ser sacudido por un terremoto en enero de 2010.

La flotilla también contó con la presencia de dos fragatas gemelas, las «Almirante Juan de Borbón» (F102) y «Blas de Lezo» (F103), de 147 metros de eslora por 19 de manga y 5.800 toneladas de desplazamiento, entregadas por Navantia-Ferrol en 2003 y 2004. Han sido destinados a operaciones de diversa índole junto con otras unidades de la OTAN, como lucha contra el tráfico de drogas en aguas del Caribe o de piratería en el Índico. Una tercera fragata, la veterana «Reina Sofía» (F84), entregada por los antiguos astilleros ferrolanos de Bazán en 1990, también participó en el desfile naval. Con 138 metros de eslora por 14 de manga, desplaza 3.982 toneladas y, en su largo historial, destaca su presencia en rescates en aguas del Mediterráneo de miles de inmigrantes provenientes en su mayoría de Libia.

También estuvo el Buque de Acción Marítima BAM «Audaz» (P45), patrullero de altura nacido en gradas de Navantia-San Fernando y asignado en 2018. Con 94 metros de eslora por 14 de manga y 2.500 toneladas de desplazamiento, fue concebido junto a las restantes cinco unidades que integran la clase «Meteoro» para desarrollar misiones de control del mar, con capacidad de disuasión y reacción ante amenazas convencionales, especialmente en escenarios oceánicos o alejados del territorio nacional.

Cerró la amplia representación de la Armada el buque hidrográfico «Malaspina» (A31), embarcación especializada en trabajos hidrográficos del litoral español, necesarios para la actualización de la cartografía náutica y la investigación del lecho marino. Con 58 metros de eslora por 12 de manga y 1.100 toneladas de desplazamiento, vio la luz en los astilleros Bazán de San Fernando y fue entregado en 1975. Es fácilmente reconocible por su casco blanco. Está adscrito al Instituto Hidrográfico de la Marina, organismo encargado de la cartografía y seguridad náutica militar.

Guardia Civil

La Guardia Civil también tomó parte en el despliegue con dos embarcaciones del Servicio Marítimo. Entre ellas, destacó el patrullero oceánico «Duque de Ahumada», el mayor buque con el que cuenta actualmente el cuerpo y construido precisamente en Vigo antes de ser entregado el pasado año. Junto a él navegó el «Río Luna», patrullero con base en Pontevedra y habitual en labores de vigilancia marítima en la costa gallega.

El novísimo «Duque de Ahumada» fue entregado el pasado año por Astilleros Ría de Vigo (antiguo astillero Barreras), del grupo Armón. Con 83 metros de eslora por 14 de manga y 2.600 toneladas de desplazamiento, las misiones del flamante patrullero pasan por la vigilancia de fronteras, control de la inmigración irregular, lucha contra el narcotráfico y protección del medio ambiente marino.

El «Río Luna», de reciente puesta en servicio, fue asignado al Servicio Marítimo (SEMAR) de la Guardia Civil en 2023 tras cobrar vida en astilleros Armón-Burela. De base en Marín, el «Río Luna» mide 35 metros de eslora por 8 de manga y su misión es la vigilancia de las zonas de pesca, control de la flota, vigilancia y lucha contra el narcotráfico y el furtivismo.