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Muere un repartidor en plena avenida Ramón Nieto de Vigo

Los intentos de reanimación no tuvieron éxito

Lona desplegada por la Policía en torno al repartidor fallecido en la tarde de este viernes en la avenida Ramón Nieto.

Lona desplegada por la Policía en torno al repartidor fallecido en la tarde de este viernes en la avenida Ramón Nieto. / J. Álvarez

M. F.

Agentes de la Policía Nacional y los servicios sanitarios se han desplegado esta tarde en la avenida Ramón Nieto de Vigo, a la altura del número 351 aproximadamente, debido al fallecimiento de un hombre en plena calle.

El varón, un repartidor de una tienda de 24 horas, se desplomó y murió por causas naturales cuando estaba manipulando mercancía de la que transportaba en una furgoneta.

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Los intentos de reanimación no tuvieron éxito. Los agentes estaban a la espera de la comisión judicial y del forense para el levantamiento del cadáver.

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