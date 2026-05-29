Muere un repartidor en plena avenida Ramón Nieto de Vigo

Agentes de la Policía Nacional y los servicios sanitarios se han desplegado esta tarde en la avenida Ramón Nieto de Vigo, a la altura del número 351 aproximadamente, debido al fallecimiento de un hombre en plena calle.

El varón, un repartidor de una tienda de 24 horas, se desplomó y murió por causas naturales cuando estaba manipulando mercancía de la que transportaba en una furgoneta.

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Los intentos de reanimación no tuvieron éxito. Los agentes estaban a la espera de la comisión judicial y del forense para el levantamiento del cadáver.