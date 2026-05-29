«Con los pocos medios que tenemos, hemos hecho un Otoño Lírico muy potente y muy variado»

¿Qué tal está la asociación?

Mantenemos un nivel de socios que está bien. Tenemos en torno a 200 socios. Y económicamente no debemos nada y tenemos un poco de dinero en cuenta. Con lo cual está saneada y funciona bien.

¿De qué financiación disponen?

Para lo que supone una ópera y para una sociedad como la nuestra, es escasa. Recibimos 60.000 euros del Concello de Vigo, 30.000 de la Diputación, 30.000 de la Xunta de Galicia y 12.000 del Ministerio de Cultura a través de Inaem. Debemos ser la única asociación o entidad cultural del sur de Galicia que recibe subvenciones de las cuatro administraciones. El presupuesto total ronda los 200.000 euros con las cuotas de los socios, que pagan 30 euros 70 euros al año, y las taquillas de los espectáculos. El socio tiene el 50% de descuento en la compra de las entradas y si va a los cuatro espectáculos de pago, el carné le sale gratis.

Ajustan mucho.

Ajustamos mucho porque estamos trayendo espectáculos que en otras ciudades, con cantantes similares, cuestan eh 120 euros. Aquí el público puede comprar por entre 60 y 70 euros la entrada más cara y la más barata, por 20 puede ser. Lo que procuramos es que la gente vaya.

¿Y lo están logrando? ¿Están llenando?

Sí, siempre tenemos muy buena entrada. Hay títulos que funcionan mejor que otros. Recuerdo Madame Butterfly de hace 3 años, que a dos meses vista estaba lleno y hubo reventa. Hay otros que no llenan, pero la afluencia está siempre por encima del 80%.

Cuando llegó a la presidencia, aspiraban a programar tres óperas al año.

Es inviable. Actualmente con los medios que tenemos es inviable.

¿Qué necesitarían?

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Más apoyo, más subvención. En Ópera XXI, el colectivo que reúne a los principales teatros y asociaciones de ópera de España y el San Carlos de Lisboa y el Colón de Buenos Aires, somos la asociación que menos ayuda pública tiene. El mérito de lo que hacemos es que, con los recursos que tenemos, las producciones están muy bien. Por ejemplo, traemos cantantes que procuramos siempre que sean estrellas de la ópera internacional . Este año, son los dos conciertos de grandes voces donde, por ejemplo, Jorge de León, Celos Albelo y Juan Jesús Rodríguez han sido premio al mejor cantante de las temporadas líricas de España en los últimos años. Jorge de León es el actual premio Ópera XXI al mejor cantante, como los Goya de la lírica. Hablamos de cantantes , como el año pasado Ismael Jordi, que cantan en La Scala, en el Metropolitan, en Covent Garden... Jorge de León estuvo en Aida en el Met y lo vamos a poder ver en Vigo. Cuando venga a Vigo están en ensayos en el Teatro Real y le dan permiso para venir. Son cantantes de primerísimo nivel. Además, como hacemos un título o título y medio al año, pues tratamos de ir variando, con estrenos en Galicia, como hicimos Curlew River de Britten y este año estrenamos aquí la ópera de cámara Tristana, producida por la Comunidad de Madrid, la asociación de Teatro Xtremo y Ópera en minúscula. Se estrenó en junio del año pasado y es muy chula, muy potente. Traemos Don Giovanni con un reparto bestial, que es un título indispensable en la historia de la ópera. Con los pocos medios que tenemos, hemos hecho un Otoño Lírico muy potente y muy variado. Luego tenemos los conciertos de Nuevas Voces, los ciclo de cine, las conferencias, traemos a Ramón Gener a hablar de Don Giovanni...