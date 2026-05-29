El juez prorroga la prisión provisional a O Chioleiro por su «peligrosidad criminal latente»

Los «elementos de cargo sólidos» y su «peligrosidad criminal latente» son dos de los principales argumentos que ha tenido en cuenta el juez para prorrogar la prisión provisional a José Manuel Durán González, O Chioleiro, por el conocido como crimen de la maleta. Con la instrucción judicial tocando a su fin y tras la celebración de una vista en el Tribunal de Instancia de Vigo a la que el investigado asistió por videoconferencia desde la cárcel, el magistrado acaba de acordar la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva sin fianza impuesta en su día. Lo hace en un momento en el que poco falta ya para la celebración del juicio con jurado popular: la única diligencia de investigación pendiente es el nuevo examen psiquiátrico que se ha ordenado realizar al sexagenario.

La vista se celebró este jueves en la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer y ya con fecha de ese mismo día el juez emitió el auto que amplía la prisión preventiva para O Chioleiro. Aunque el crimen de María del Carmen Bento Domínguez, que tenía 60 años, ocurrió en septiembre de 2023, no salió a la luz hasta que meses después, en febrero, se halló su cadáver en una maleta en una zona de maleza próxima a la pensión de la avenida de Fragoso donde la mujer compartió habitación con el presunto agresor.

El juez que instruyó el caso en sus inicios envió a Durán González a prisión provisional el 1 de marzo de ese 2024, el día de su arresto, medida que fue confirmada en agosto del mismo año cuando la causa recayó en la Sección de Violencia sobre la Mujer al constatarse una presunta relación de pareja entre el investigado y la víctima.

Gritos de auxilio de la víctima y sangre en el colchón

En coincidencia con lo expuesto por la Fiscalía y la acusación particular, el instructor prorroga el encarcelamiento. Lo hace en primer lugar por la existencia de presuntos indicios racionales de criminalidad, «que no han variado en absoluto ni se han visto atenuados». «Siguen pesando de forma objetiva sobre José Manuel Durán González elementos de cargo sólidos», afirma. El primero, «el hallazgo en un descampado de la rúa Espedrigada de una maleta rígida rosa que contenía el cadáver momificado de la víctima», que presentaba una puñalada mortal.

Otro elemento de cargo es «el hecho, plenamente acreditado, de que víctima e investigado mantenían una relación afectiva y convivían en la habitación de Fragoso, estancia en la que los testigos oyeron gritos de auxilio de la víctima la noche de su desaparición y donde posteriormente se localizó una gran mácula de sangre en el colchón».

Y en tercer lugar cita «el reconocimiento judicial efectuado por el propio investigado admitiendo que fue él quien transportó la maleta rosa con el cadáver desde la vivienda hasta el lugar del hallazgo, sumado a las notas manuscritas que le fueron intervenidas en el momento de su detención donde detallaba datos coincidentes con el crimen».

Dichos indicios, argumenta el magistrado, «revisten los caracteres» de un presunto delito de homicidio o asesinato, sancionados con penas de entre 10 y 25 años de prisión. «La absoluta persistencia de este escenario fáctico impide el alzamiento de la medida», asevera.

La defensa alude al «excelente comportamiento» en la cárcel

Se da la circunstancia de que O Chioleiro acaba de cambiar de abogado. Su nuevo letrado ya estuvo en la vista de esta semana y pidió su inmediata puesta en libertad, argumentando el «excelente comportamiento» de O Chioleiro en prisión, la inexistencia de riesgo de fuga y que no está acreditado el riesgo de reiteración delictiva.

El juez rechaza los alegatos y, al contrario, ve un «altísimo peligro de sustracción a la justicia». «La cercanía del juicio oral y la gravedad de las calificaciones provisionales operan como un estímulo objetivo insoslayable para la evasión, que solo puede ser neutralizado mediante el mantenimiento de la prisión provisional», razona.

Y sobre la reiteración delictiva, hace referencia al «dato objetivo y de extraordinaria gravedad» existente en la hoja de antecedentes de Durán González: las sentencias firmes por los crímenes de 1988 y 2004, de los que fueron víctimas la abuela del investigado y Alicia Rey. «Esta reiteración específica en delitos de sangre evidencia una peligrosidad criminal latente que este órgano judicial tiene la obligación constitucional de prevenir, protegiendo los bienes jurídicos de la sociedad», concluye a modo de resumen.

Petición de hasta 33 años de prisión

A la espera de conocerse el informe que derive del examen psiquiátrico que resta por realizar al sexagenario, y si esta pericial podría suponer alguna modificación en los escritos provisionales de calificación que ya hay sobre la mesa, O Chioleiro se enfrenta a peticiones de cara al futuro juicio que oscilan entre los 33 años de prisión que pide la Fiscalía (la acusación particular solicita 28 años) y la libre absolución que plantea la defensa como postura principal, si bien como alternativa introduce una eximente, completa o incompleta, de anomalía o alteración psíquica.