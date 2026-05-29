La exhibición de las Fuerzas Armadas fascina a miles de personas en Samil

La playa de Samil se convirtió este viernes en el gran escaparate militar del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 26) con una exhibición dinámica que reunió sobre la arena y la ría distintos ejercicios de rescate, maniobras aéreas, desembarcos y simulaciones tácticas protagonizadas por los tres ejércitos, la Guardia Civil y la UME (Unidad MIlitar de Emergencias). Miles de personas siguieron desde primera línea un espectáculo que completó la revista naval presidida horas antes por el rey Felipe VI frente a la costa viguesa y las Cíes de fondo.

La demostración comenzó a las 17.15 horas con la actuación de la PAPEA, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio, que dejó con la boca abierta a los asistentes, entre los que se encontraban el rey Felipe VI, acompañado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, entre otras autoridades.

Marta G. Brea

Según fuentes del Ministerio de Defensa, unas 2.600 personas presenciaron en Samil la revista naval y este espectáculo, que fue una demostración de trabajo en equipo y coordinación, claves en el éxito de las actuaciones de las unidades participantes. Después de la Papea, tomó el protagonismo el Ejército de Tierra con distintos ejercicios de control táctico. Su exhibición destacó por la presencia de varios vehículos sobre el arenal y la destrucción de un dron suicida, un elemento que tiene cada vez más peso en los conflictos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) protagonizó una simulación de rescate acuático con evacuación de víctimas desde el mar hasta la playa para su posterior asistencia sanitaria, mientras que la Guardia Civil ejecutó un operativo de interceptación marítima de un grupo de terroristas y abordaje de una embarcación rápida con la ayuda de una lancha y un helicóptero. Las maniobras incluyeron persecuciones, desembarcos y capturas simuladas en la arena de Samil, uno de los momentos que más expectación generó entre el público asistente.

Asalto anfibio

La Armada cerró la parte naval de la exhibición con un asalto anfibio frente al arenal vigués, apoyado por embarcaciones militares y medios aéreos desplegados en la ría. El broche final lo puso la Patrulla Aspa, la unidad acrobática de helicópteros del Ejército del Aire, con distintas maniobras sobre la costa viguesa en una imagen que recordó a las exhibiciones del antiguo Festival Aéreo de Vigo, que, durante años, convirtió Samil en referencia nacional de este tipo de espectáculos. Un momento clave: cuando dibujaron en el aire una bandera de España.

La exhibición dinámica se enmarca dentro de una semana de actividades militares abiertas al público en Vigo, que incluyeron conciertos, exposición de material, visitas a buques de guerra y demostraciones de distintas unidades. El acto central del DIFAS 26 se celebra este sábado con el gran desfile militar presidido por los reyes Felipe VI y Letizia en Samil, donde participarán miles de militares, decenas de aeronaves y más de un centenar de vehículos. Debutará en esta cita la princesa Leonor. El recorrido es de más de 1 kilómetro.