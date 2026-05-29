'Don Giovanni', de Mozart, plato fuerte del Otoño Lírico 2026

El día de Todos los Santos, en el que es tradición que en los teatros españoles se interprete la obra «Don Juan Tenorio», de José Zorrilla, la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo (AAOV) programa este año la versión de Wolfgang Amadeus Mozart del empedernido seductor: Don Giovanni. El colectivo desveló ayer las once citas que conforman la programación de su próximo Otoño Lírico con un concierto de la soprano mexicano Zayra Ruiz, en el Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV).

En el top ten de las ópera más representadas a nivel mundial, Don Giovanni es «una de las obras más influyentes y complejas de la historia de la música», según destacan desde AAOV. Su presidente, Daniel Diz, explica que, antes, los personajes «solían ser psicológica y dramáticamente más planos», pero Mozart les confirió «claroscuros, dramatismo y una evolución». «Fue Wagner el que dijo que Don Giovanni 'es la ópera de las óperas'», recuerda.

Con una producción de Musical Lanzarote, ofrecerán la versión de Don Giovanni estrenada en Praga, en 1878, con libreto de Lorenzo da Ponte y que cuentan que Mozart terminó apenas el día antes. Bajo la dirección escénica de Teresa Garzón y la musical de Fernando Briones, cantarán los barítonos Borja Quiza (Don Giovanni) —«que cantó Don Giovannis por todo el mundo, pero nunca en su tierra, en Galicia»— y Gerardo Bullón (Leporello), el tenor Franciso Corujo (Don Ottavio), las sopranos Sofía Esparza (Donna Anna), Ruth Terán (Dona Elvira) y Carolina Moncada (Zerlina) y los bajos Pedro Martínez Tapia (Masetto) y David Cervera (commendatore). Actuarán abrigados por la música y las voces de la orquesta y el coro GAOS.

Directiva de la AAOV, con el pianista Carlos E. Pérez, la cantante Zayra Ruiz y el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. / Alba Villar

Grandes voces

Además, el Otoño Lírico 2026 trae dos conciertos de grandes voces de la ópera internacional. El primero será el 12 de septiembre y estará protagonizado por el tenor Jorge León, actual premio Ópera XXI a mejor cantante —«como los Goya de la lírica»— y el barítono Juan Jesús Rodríguez, premio Tutto Verdi International Awards 2023 a la mejor voz masculina y premio Ópera XXI a mejor cantante en ese mismo año. Acompañados pro Juan Francisco Parra al piano, ofrecerán un recital con romanzas y dúos de grandes títulos operísticos como Otello, Aia o Pagliacci, entre otras.

El 30 de septiembre será el turno del tenor español Celso Albelo y la soprano italiana Desirée Rancatore, que recorrerán piezas «indispensables» del repertorio romántico francés y del bel canto italiano.

La que está considerada la «gran ópera de cámara contemporánea española», Tristana, de Miguel Huertas Camacho, llegará el 11 de octubre al auditorio Afundación, tras estrenarse en junio del año pasado en el Festival de Ópera de Cámara de Madrid. La protagonizan la soprano Julia Heras, el barítono Gabriel Blanco, el tenor César Arrieta y la actriz Luisa Torregrosa, con la dirección musicald e Bauti Carmena y la escénica de Ricardo Campelo. Se trata de una coproducción de la Ópera de Tenerife , la Comunidad artística de Madrid y el Teatro Xtremo.

Image de la producción de 'Don Giovanni'. / Cedida

El programa se completa con el concierto Novas Voces, con la joven promesa Julia Portela, el 17 de octubre, así como los ciclos Ópera en el Cine, Cine de Otoño y Hablamos de...