La Diputación apoya la movilidad de los estudiantes de la UVigo con 100.000 euros
Concederá cien becas a alumnos de los campus de Vigo y Pontevedra para cubrir los gastos de sus estancias en el extranjero
R.V.
La Diputación concederá cien becas de movilidad de 1.000 euros cada una a estudiantes de la Universidad en los campus de Vigo y Pontevedra. El presidente del organismo provincial, Luis López, destaca que el objetivo de estas ayudas para estancias en el extranjero es que «adquiran coñecementos e destrezas e poidan levalas a cabo ao seu regreso».
El nuevo convenio con la UVigo fue aprobado este viernes en la Xunta de Goberno de la Diputación y asciende a un total de 100.000 euros. La inversión busca promover la participación del alumnado universitario en los intercambios y contribuir a su formación integral, así como a su adaptación a las exigencias del mercado laboral en Europa y en el resto del mundo.
El presidente de la Diputación, Luis López, señaló que, gracias a estas experiencias, «van adquirir todos os coñecementos e destrezas posibles nas súas andainas no estranxeiro», con la esperanza de que «atopen ao seu regreso un territorio próspero onde poder desenvolvelas».
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