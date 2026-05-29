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La Diputación apoya la movilidad de los estudiantes de la UVigo con 100.000 euros

Concederá cien becas a alumnos de los campus de Vigo y Pontevedra para cubrir los gastos de sus estancias en el extranjero

Imagen de la Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra.

Imagen de la Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra. / Rafa Estévez

R.V.

La Diputación concederá cien becas de movilidad de 1.000 euros cada una a estudiantes de la Universidad en los campus de Vigo y Pontevedra. El presidente del organismo provincial, Luis López, destaca que el objetivo de estas ayudas para estancias en el extranjero es que «adquiran coñecementos e destrezas e poidan levalas a cabo ao seu regreso».

El nuevo convenio con la UVigo fue aprobado este viernes en la Xunta de Goberno de la Diputación y asciende a un total de 100.000 euros. La inversión busca promover la participación del alumnado universitario en los intercambios y contribuir a su formación integral, así como a su adaptación a las exigencias del mercado laboral en Europa y en el resto del mundo.

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El presidente de la Diputación, Luis López, señaló que, gracias a estas experiencias, «van adquirir todos os coñecementos e destrezas posibles nas súas andainas no estranxeiro», con la esperanza de que «atopen ao seu regreso un territorio próspero onde poder desenvolvelas».

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