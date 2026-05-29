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Día de las Fuerzas Armadas
El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto
La parada naval en la ría marca el inicio de los eventos centrales de la celebración
Llegó el Día D y la hora H. La ría de Vigo acogió esta tarde una gran parada naval por el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 26), un despliegue presidido por el rey Felipe VI y que reunió frente a la playa de Samil a siete buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil. La revista naval se celebra únicamente cuando el evento militar tiene lugar en territorios costeros, como ocurrió en años anteriores en Las Palmas de Gran Canaria, Gijón o Motril.
Lleno en la arena, paseo y zonas acotadas de Samil
Miles de personas han acudido a la playa de Samil y su paseo para seguir en directo (desde tierra firme) esta Revista Naval. A las 17:15 h tendrá lugar en el mismo lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.
Víctor P. Currás
Comienza el desfile con las Cíes de testigo
Con unos 30 minutos de demora respecto al horario previsto, probablemente debido a la espera por el buque «Audaz» desde donde el Rey Felipe VI presidirá el desfile. La Revista Naval comienza frente a la playa de Samil con las Islas Cíes como testigo de excepción.
Víctor P. Currás
Un «falso portaaviones» como principal reclamo
Al frente de la flotilla estará el LHD «Juan Carlos I» (L61), (Landing Helicopter Dock, por sus siglas en inglés) como actual buque insignia de la Armada. Pero a pesar de sus dimensiones, silueta o funciones, no es un portaaviones.
A diferencia de sus antecesores, el «Dédalo» o «Príncipe de Asturias»; se trata de un barco multipropósito y versátil con lanchas, suministros o capacidad para 1.200 marines. Además, solamente pueden despegar de él cazas como los Harrier.
Puedes conocer más detalles de este gigante de 231 metros de eslora y el futuro del mismo en la Armada en esta noticia.
Leve retraso en el inicio del desfile marítimo
La gran Revista Naval que iba a dar comienzo a las 15.30 horas todavía no ha comenzado. Mientras tanto, los buques aguardan en formación entre Toralla y Monteferro para desfilar delante de la playa de Samil.
Marta G. Brea
Gran ambiente en Samil
Decenas de ciudadanos se han congregado en el paseo de Samil para presenciar este singular desfile marítimo que no se celebra en todas las ediciones del Día de las Fuerzas Armadas. Finalmente parece que la niebla y las altas temperaturas han respetado al público.
Víctor P. Currás
Llegada del Rey a Peinador
Los actos estarán presididos por S. S. M. M. El Rey, Felipe VI y la Reina, doña Letizia, quienes aterrizaron en el aeropuerto de Peinador después de las 14 horas. En la imagen, el Dassault Falcon del Ala 45 del Ejército del Aire que los trasladó desde la base de Torrejón de Ardoz a Vigo.
Patricia Casteleiro
Programa completo
La Revista Naval abre la intensa agenda que conmemora este sábado 30 la festividad de San Fernando, patrón del Ejército.
Puedes consultar todo el programa completo, cortes de tráfico y horarios en nuestra guía.
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