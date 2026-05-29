El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto

Un «falso portaaviones» como principal reclamo

Al frente de la flotilla estará el LHD «Juan Carlos I» (L61), (Landing Helicopter Dock, por sus siglas en inglés) como actual buque insignia de la Armada. Pero a pesar de sus dimensiones, silueta o funciones, no es un portaaviones.

A diferencia de sus antecesores, el «Dédalo» o «Príncipe de Asturias»; se trata de un barco multipropósito y versátil con lanchas, suministros o capacidad para 1.200 marines. Además, solamente pueden despegar de él cazas como los Harrier.

Puedes conocer más detalles de este gigante de 231 metros de eslora y el futuro del mismo en la Armada en esta noticia.