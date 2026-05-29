Cirugías de Traumatología, pruebas de rayos y analíticas suspendidas por la huelga de técnicos

Después de una semana entera de huelga médica y la de técnicos medios y superiores del Sistema Nacional de Salud convocada el lunes por CC OO y UGT, este viernes convocó paro la Asociación de Técnicas y Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (Atessga). Según organizadores, el seguimiento fue alto en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

Por ejemplo, la secundaron el 83% de los técnicos de Anatomía Patológica; en los laboratorios del Meixoeiro, solo acudió un trabajador, a mayores de los mínimos; en los del Cunqueiro, el seguimiento rondó el 75%; en rayos del hospital de Puxeiros la cifran en un 96%...

Esto se tradujo en alrededor de cinco cirugías de Traumatología —que necesitan pruebas radiológicas— canceladas. Tampoco se procesaron muchas de las muestras de sangre extraídas y, en algunos centros de salud, directamente solo se recogían las prioritarias o urgentes. Otros de los grandes afectados fueron todos aquellos pacientes con pruebas de imagen no urgentes ni prioritarias.

Noticias relacionadas

Reivindicaciones

Desde Atessga denuncian la «inacción por parte de las personas responsables políticas e institucionales encargadas de dar solución a la aplicación efectiva del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ebep)». «Resulta inaceptable que, veinte años después de la definición del grupo B en el Ebep, las técnicas y técnicos superiores sanitarios continuemos padeciendo un incumplimiento que afecta directamente a nuestro reconocimiento, clasificación y desarrollo profesional», reprochan y destacan que estas protestas son «un paso más» en la defensa de su «dignidad».