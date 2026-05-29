Centros de salud concentran su actividad médica de mañana en verano

Hace más de una década que el Área Sanitaria de Vigo dejó de sustituir a los profesionales médicos de Atención Primaria en sus vacaciones estivales por falta de efectivos. Ahora, la situación es más dramática y no hay especialistas ni para cubrir jubilaciones o bajas de larga duración durante el invierno. Así que, hace tiempo que los centros de salud se organizan para dar servicio sin contar con refuerzos. Este año, algunos dispositivos vuelven a concentrar su actividad de mañana. La Dirección del Área Sanitaria explica que solo se aprueban a solicitud del jefe de servicio y con la firma de todos los profesionales del centro y destaca que no se acepta siempre.

En el centro de salud de Lavadores ya han adoptado esta medida. No habrá consultas médicas en horario de tarde, al menos, durante los siguientes tres meses. Buena parte de sus cupos, según la web del Sergas, tienen jornada deslizante, pero fuentes del centro explican que solo pasan consulta de mañana por motivos organizativos desde hace algún tiempo.

También en Redondela se concentrará la jornada ordinaria de mañana desde el lunes. De sus cuatro cupos de tarde, tres tienen a sus profesionales ausentes y uno está vacante. Se espera que este último se cubra, pero lo trasladarán al horario de mañana. En función de la demanda que tengan, esperan poder hacer «prolongaciones de jornada». Es decir, que médicos que trabajen de mañana —de este u otros centros—, de forma voluntaria, acepten ampliar su jornada en bloques de cuatro horas.

Además, CIG Saúde tiene noticia de que la medida de concentración en horario de mañana también se planea aplicar este verano en el centro de salud Navia, como ya sucedió otros años.

Está sobre la mesa que se haga en Beiramar. De sus cinco plazas de vespertinas, solo dos están cubiertas. Las profesionales no quieren dejar las tardes sin atención pero no se ven capaces de estar solas por un periodo tan largo como las vacaciones de la compañera. Si les ponen un refuerzo, seguirán. Está pendiente de las negociaciones entre la Dirección y los 23 MIR que acabaron la especialidad de Familia y Comunitaria ayer, para que se queden a cubrir plazas vacante.

Negociaciones MIR

No están siendo fáciles. Siete han manifestado su voluntad de trabajar en urgencias hospitalarias del Álvaro Cunqueiro y de Povisa. Las plazas vacantes que el Sergas les ofreció en centros de salud en un primer momento no eran las más apetecibles para ellos. Salvo alguna de tarde en Teis, eran en la periferia.

Los movimientos de profesionales con el concurso permanente de traslados, la última oposición pública de empleo (OPE) y la posterior repesca de plazas vacantes, no han dejado en buena situación la cobertura de plazas de médicos de familia en el área sanitaria.

Derivaciones al PAC

Por otra parte, la falta de cobertura de las consultas de Medicina de Familia de tarde en ciertos centros de salud está llevando a que cada día el Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo reciba casos urgentes que deberían ser vistos en ellos.

Así, uno de los que más se ve en esta tesitura de remitir sus urgencias al PAC de Pizarro es el centro de salud de Rúa Cuba. Esta semana se le ha unido también Teis y, el jueves, Beiramar. Algún día de la semana pasada también lo necesitaron Pintor Colmeiro y Taboada Leal —ubicado en el mismo edificio—.

Cierre de camas en hospital

El verano también comienza el próximo lunes en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), cuando se pondrá en marcha el calendario de «reordenación asistencial hospitalización verán 2026», que aprobó la Dirección y trasladó este jueves a los sindicatos.

La planta de Pediatría del Álvaro Cunqueiro, que está recibiendo en los últimos tiempos más pacientes infantiles de salud mental, cierra 15 de sus camas durante todo junio. La segunda quincena de ese mes, se clausura también el ala 2 de la planta quinta del Meixoeiro (30 camas).

El 1 de julio se asciende ya a 145 camas clausuradas. En el Meixoeiro son 60 cerradas —30 del ala 2 de la quinta y otras 30 del ala 2 de la cuarta— y se mantendrán así hasta octubre. En el Álvaro Cunqueiro suben a 30 las de Pediatría, 9 en Cardiología (4B) , 11 en Digestivo (1A) y 35 en Medicina Interna (3C). Estas 85 permanecerán sin ocupar hasta el 1 de septiembre. Se sumarán otras 35 de Vascular y Torácica (4C) del 15 de julio a finales de agosto, periodo en el que se registrarán hasta 180 camas cerradas en el Chuvi, además de otra planta del Meixoeiro que se mantiene casi todo el año sin actividad. En verano de 2025, el máximo fueron 174.