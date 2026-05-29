El BNG alerta de que más de la mitad de viviendas de alquiler en Vigo superan los 1.000 euros mensuales

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) vuelve a reclamar “máis feitos e menos anuncios” al gobierno de Abel Caballero ante la situación de “emerxencia habitacional” en Vigo. Alerta de que la situación “continúa a agravarse de forma alarmante” con más de la mitad de las viviendas disponibles para alquiler residencial, un total de 240, con precios que superan los 1.000 euros mensuales.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, cargó este viernes contra la Xunta y el Concello de Vigo por su “inacción” en materia de vivienda ante uncontexto que, advirtió, está impidiendo el acceso a este derecho básico a cada vez más familias trabajadoras y jóvenes de la ciudad.

Igrexas reprochó al Gobierno gallego del PP que se limite a anunciar “unha e mil veces” las mismas viviendas del Plan Parcial de Navia, que van a ser "insuficientes" para atender la demanda de vivienda protegida. “Mesmo cando estean construídas dentro de varios anos, deixarán sen opción a máis do 80% das 10.000 viguesas e vigueses rexistradas como demandantes”, criticó.

Respecto al gobierno municipal, el portavo nacionalista tilda de “estafa política” los proyectos anunciados en materia de vivienda por “querer simular que queren facer algo” pero sin tomar ninguna medida concreta ni efectiva. “Desde o BNG volvemos esixir unha resposta de verdade, con feitos, non con anuncios; con recursos, non con promesas”, defendió. También instó al Concello a "mobilizar todos os inmensos recursos e capacidades” para garantizar este derecho.

"Intolerábel resposta" de Carmela Silva

Igrexas censuró además la respuesta de la primera teniente de Alcaldía, Carmela Silva, a la demanda de más de 15 colectivos y entindades de la ciudad pra dotar a Vigo de un parque de vivienda pública. “É intolerábel que a súa resposta sexa desprezalos e descualificalos”, le reprochó.

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“Entendemos que desde un luxoso chalé en Toralla e cuns ingresos anuais de máis de 100.000 euros, case 6 veces o salario minimo, para a señora Silva o problema da vivenda non é unha preocupación”, criticó Xabier P. Igrexas.