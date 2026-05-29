Un árbol de Navidad «germina» entre los restos de la huelga de la limpieza en Vigo

Hay quien tiene el don de la oportunidad... para mal. La huelga del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Vigo puso de relieve el carácter esencial de estos trabajadores. Desde el domingo por la mañana se acumularon más de un millón de kilogramos de residuos de todo tipo en calles: bolsas con restos orgánicos, cajas de cartón o plásticos sobresalían de los contenedores. No fueron pocos los vecinos que tuvieron que pisar y doblar los mismos para evitar más espacio en la vía pública.

Los comercios fueron los que más sufrieron estas jornadas de paro al no poder almacenar los envoltorios y cajas donde llegaban sus mercancías. Tampoco las familias que tenían que convivir con restos de pescado u otros alimentos en una semana donde las máximas han superado, con creces, los 25 grados varias veces con el riesgo sanitario que ello conllevaba. Pero incluso en ese contexto hubo quien decidió que una semana de huelga de recogida de basuras y ola de calor era el momento idóneo para una limpieza a fondo de sus hogares y trasteros.

Árbol de Navidad entre los resiudos acumulados durante la huelga de limpieza en Vigo. / FdV

Así lo confirman algunas fotografías en varios puntos de la ciudad. En Travesía de Vigo, cerca del cruce con Aragón y Jenaro de la Fuente, un árbol de Navidad —eso sí, de plástico— compartía espacio con otras bolsas de enseres desechados. En Doutor Cadaval, poco antes de Porta do Sol, una silla de escritorio con algunos defectos pero que no aguantaba más tiempo en una oficina. Y así en otros puntos del término municipal donde, para incredulidad de algunos vecinos, se amontonaron residuos que llevaban semanas o meses esperando para salir de los hogares.

Operativo de recogida

El presidente del comité de empresa, Suso Diz, trasladó este jueves a FARO que el plan para que la ciudad vuelva a lucir impoluta es similar al que se aplica en Navidad, época en la que hay días de menos trabajo. «Primeiro, vaise actuar no centro e no resto do casco urbano. En 48 horas, estará todo listo seguramente. Seguirase polas parroquias entre sábado, domingo e luns. Sácase toda a maquinaria á rúa: úsase a que adoita estar gardada por se fai falta en caso de averías», apunta antes de señalar que, para agilizar la recogida, trabajadores cambian sus días de descanso. «Faise así porque non existen as horas extras», apostilla.

Una silla de escritorio entre los restos acumulados en Porta do Sol / Marta G. Brea

En Samil, que mañana por la tarde acogerá una exhibición dinámica de personal y material de las Fuerzas Armadas una vez finalizada la revista naval en la ría, presidida por el rey Felipe VI, no se notó la huelga. Según explicó Diz, fueron retirados los contenedores de este entorno por motivos de seguridad debido a la visita del monarca. El representante de los trabajadores puso en valor el esfuerzo «por parte de todos» para solucionar el conflicto. «Quedamos contentos. O que se acordou foi satisfactorio», indicó, a la vez que subrayó las mejoras conseguidas en cuanto a la jubilación y alzas salariales.

Intermediación del Concello

Preguntado por una posible intermediación del Concello, Diz aseguró que el comité de empresa no tiene conocimiento real al respecto, pero sospecha que sí tomó parte en el asunto para desbloquear la negociación. «O talante da empresa onte, nunha negociación de moitas horas e con amagos de ruptura, foi diferente ao das reunións anteriores. Había vontade de chegar a un acordo sen chantaxes», aseveró. Los trabajadores valoraron «moi positivamente» el preacuerdo «porque mantén poder adquisitivo [subida del 10,5% en los cuatro años de vigencia del convenio (2026-2029)] e xubilación parcial».

El pacto entre las partes, además, contempla «garantir actualización de soldos a IPC no seguinte prego de condicións do concurso e dous días máis de asuntos propios». El fin de la huelga supone dejar atrás cuatro días sin recogida de basura al nivel habitual, una situación que dejó escenas muy llamativas en muchos puntos de la ciudad: contenedores a rebosar, con aceras ocupadas por bolsas y residuos y papeleras rodeadas de desperdicios. Vecinos preguntados por FARO lamentaron que el olor en algunas zonas ya era «insoportable» y mostraron su preocupación por la declaración de una posible emergencia sanitaria.