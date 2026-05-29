Los agentes inmobiliarios de Vigo se hacen 'youtubers'

La compraventa de vivienda ha ido evolucionando, y de qué forma, desde hace dos décadas. Hace unos años, cuando muchos hogares no disponían de Internet, el principal método era acudir a las inmobiliarias o ver los anuncios de pisos que se publicaban en los periódicos. Con el paso del tiempo, la mayoría pasó a informarse en plataformas como Idealista o Fotocasa, los dos gigantes que dominan el mercado online.

Ahora, sin embargo, las inmobiliarias son conscientes que con la explosión de las redes sociales, sobre todo de Youtube, Instagram y TikTok, donde la gente pasa horas y horas a través de la pantalla de su móvil, y por eso han decidido formar a sus vendedores en esta materia. En Remax Luxury, por ejemplo, lo han hecho y sus agentes inmobiliarios se están convirtiendo en auténticos youtubers.

Es el caso por ejemplo de David Rodríguez, especializado en inmuebles de lujo y que ha empezado hace unas semanas a protagonizar vídeos en las redes sociales enseñando los pisos que tiene en cartera. «Es algo necesario e imprescindible hoy en día. De esta forma conseguimos llegar a muchas más personas que pueden ser potenciales compradores», explica. Y no son vídeos amateurs. En su caso, ensaya el guión preparado, utiliza la IA para mostrar posibles mejoras en las viviendas que anuncia y la grabación corre a cargo de profesionales del sector audiovisual. No solo eso, sino que utilizan drones para captar sobre todo imágenes aéreas que den una panorámica total de la propiedad, sobre todo en casas con terrenos.

David Rodríguez, de Remax Luxury, enseña un piso en un vídeo promocional compartido en redes. / FdV

Otra de las inmobiliarias más activas en redes sociales es AF Properties, especializada también en propiedades de lujo y una de las agencias más antiguas de la ciudad. Su CEO es Francisco Abad no solo protagoniza vídeos enseñando los pisos y casas que quiere vender, sino también consejos genéricos para los compradores. Por ejemplo, qué zonas de Vigo son las mejores para vivir o cuáles son los lugares más tranquilos pero no muy alejados del centro.

«Hay gente que nos contacta solo viendo los vídeos. Empezamos a hacerlos hace un año y la verdad es que estamos teniendo un gran retorno», explica Abad. En su caso, utiliza mucho el humor para ser más cercano con su potencial público. Se nota que llevan tiempo con este método, pues tanto él como el resto de vendedores de AF Properties cuentan ya con muchas tablas tras las cámaras y lanzan con seguridad el mensaje que buscan para intentar atraer compradores.

Estos recorridos virtuales por las viviendas a la venta protagonizados por los agentes inmobiliarios se pusieron de moda hace más de un año en ciudades como Madrid, donde los vendedores enseñaban la propiedad y no decían el precio hasta el final. Los vídeos, precisamente, buscan generar debate en los comentarios. En muchos casos, se llenan de opiniones de gente dando su postura sobre el precio o pidiendo información.