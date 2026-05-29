La «abuela» de Coruxo cumple 20 años

Enrique Sío se jubiló con 60 años en 2006. Siempre había sido una persona muy activa en el centro cultural y no se resignaba a ser un jubilado pasivo. Así que reunió a otras ocho «mozos» en una situación parecida, que «atopábanse excluídos da movida dos mais novos», y se propusieron llenar ese vacío de oferta social y cultural para jubilados y pensionistas en la zona.

El nombre se lo debe a la «vella» que el hijo de Enrique les propuso como logo. Así nació la Asociación de Xubilados e Pensionistas AVOA. Y, aunque es de Coruxo, sus socios no tienen por qué serlos. De hecho, ya entre los nueve fundadores había uno de fuera —de San Paio—. Sío ha sido su presidente durante estas dos décadas que este sábado celebran con una misa en la iglesia de San Salvador y la posterior celebración con comida, música y baile en Lagareta, a la que está previsto que vayan más de doscientas personas.

Al fundarla, pensaban en dar charlas y hacer cursos, pero como no tenían local y el centro cultural es pequeño para toda la activdiad que tiene, se centraron en las celebraciones. «Había que facerlle una homenaxe as persoas maiores da parroquia, esa era a intención coa que nacemos», recuerda Sío. Así que aprovecharon el Día del Padre de ese mismo 2006 para la primera fiesta. Llegó luego el de la madre y repitieron. Hoy son dos de las grandes fechas instauradas, junto a la de las bodas de oro y el día del socio.

Medio millar de socios

Al cierre de ese primer año, ya eran 126 socios. Hoy, suman 389 y suben a 470 contabilizando todos los que han pasado por la asociación. Son de Coruxo, Cabral, Matamá, Beade, Bembrive, San Miguel...

Las excursiones adaptadas a las capacidade de los mayores ya empezaron ese primer año con una visita a San Benito de Gondomar y ya no pararon. Solo este año han programado viajes a Madrid, Fátima, San Campio y Camiña; verán el eclipse de agosto a bordo de un barco; acudirán a la romería de la Virgen de la Lanzada, concluyendo el día en un catamarán; participarán en la romería del Nazareno, en Pobra do Caramiñal; y no se perderán las fiestas de Moros y Cristianos en Benidorm.

«Había xente de Coruxo que non sairan da parroquia e o fixeron grazas a Avoa», destaca Sío. Ese es su objetivo, que la gente salga de casa, tenga contacto con los vecinos, cree amistades y sigan construyendo comunidad entre todos.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, felicitó este viernes a la asociación por este 20 aniversario y entregó a sus representantes unas placas conmemorativas. Destacó «o importante labor social» que desarrolla en favor de las personas mayores.