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La segunda jornada de TCAE del Área Sanitaria de Vigo reúne a 250 profesionales

La cita se celebró bajo el título «Cuidados y nuevos desafíos»

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo en la inauguración de la jornada.

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo en la inauguración de la jornada. / Sergas

R.V.

Alrededor de 250 técnicas en cuidados auxiliares de enfermería participaron hoy en la segunda jornada de TCAE que organiza el Área Sanitaria de Vigo y que se desarrolló en el Hospital Álvaro Cunqueiro bajo el lema «Cuidados y nuevos desafíos».

La cita, organizada por la Dirección de Enfermería y la Unidad de Docencia y Formación continuada, «se consolida como un espacio de encuentro esencial para el refuerzo de las competencias técnicas que el colectivo TCAE aplica diariamente en su actividad asistencial», tal y como destaca el Sergas.

El objetivo principal de la cita es actualizar conocimientos en materia de cuidados, seguridad y atención integral, así como reconocer las buenas prácticas en los diferentes momentos del proceso quirúrgico y diagnóstico.

Seguridad

El Sergas explica que es «un evento idóneo para compartir experiencias, reconocer las necesidades actuales del sistema y presentar nuevas técnicas que permitan optimizar los recursos disponibles».

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Señala que uno de los focos principales de debate estará centrado en garantizar la seguridad del paciente, sin olvidar la minimización de los riesgos a los que están sometidos los propios profesionales sanitarios en su día a día.

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