La segunda jornada de TCAE del Área Sanitaria de Vigo reúne a 250 profesionales
La cita se celebró bajo el título «Cuidados y nuevos desafíos»
R.V.
Alrededor de 250 técnicas en cuidados auxiliares de enfermería participaron hoy en la segunda jornada de TCAE que organiza el Área Sanitaria de Vigo y que se desarrolló en el Hospital Álvaro Cunqueiro bajo el lema «Cuidados y nuevos desafíos».
La cita, organizada por la Dirección de Enfermería y la Unidad de Docencia y Formación continuada, «se consolida como un espacio de encuentro esencial para el refuerzo de las competencias técnicas que el colectivo TCAE aplica diariamente en su actividad asistencial», tal y como destaca el Sergas.
El objetivo principal de la cita es actualizar conocimientos en materia de cuidados, seguridad y atención integral, así como reconocer las buenas prácticas en los diferentes momentos del proceso quirúrgico y diagnóstico.
Seguridad
El Sergas explica que es «un evento idóneo para compartir experiencias, reconocer las necesidades actuales del sistema y presentar nuevas técnicas que permitan optimizar los recursos disponibles».
Señala que uno de los focos principales de debate estará centrado en garantizar la seguridad del paciente, sin olvidar la minimización de los riesgos a los que están sometidos los propios profesionales sanitarios en su día a día.
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