Salud Mental se muda al Nicolás Peña y Pediatría de Coia y Pintor Colmeiro, al Olimpia Valencia, este fin de semana
El antiguo centro de salud albergará consultas ambulatorias de salud mental, la unidad de prevención del suicidio y, tras el verano, una unidad de tratamiento de la depresión resistente
R. V.
Dentro del proceso de reorganización y refuerzo de la atención a la salud mental del Área Sanitaria de Vigo, la Unidad de Prevención del Suicidio, ubicada en el centro Taboada Leal, y la unidad ambulatoria de salud mental 2, localizada en el Hospital Nicolás Peña, inician este viernes su mudanza al antiguo centro de salud Nicolás Peña.
Este edificio concentrará estos y otros recursos de salud mental «favoreciendo una mayor coordinación entre los equipos multidisciplinares y una atención más accesible, continua y eficiente para la ciudadanía», según destaca el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en un comunicado.
Para posibilitar el traslado y la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias, este viernes 29 de mayo cesará la actividad de estos servicios en sus instalaciones actuales y comenzarán el 1 de junio en su nueva ubicación.
En concreto, la unidad de salud mental 2 (USM2), dotada con dos psiquiatras, un psicólogo y un administrativo, trasladará su actividad a la planta 0 del centro de salud Nicolás Peña. La Unidad de Prevención del Suicidio, que pasará a situarse en la planta 1 del edificio, cuenta actualmente con un psiquiatra, un psicólogo, dos enfermeras y un administrativo, y en el futuro ampliará su capacidad «con la incorporación de nuevos equipos profesionales».
También se prevé la instalación en el inmueble de una nueva Unidad de Depresión Resistente en la segunda planta del edificio, en un futuro.
Concentración de la pediatría en el Olimpia Valencia
Al mismo tiempo, se procederá al a mudanza de todos los cupos de Pediatría del centro de salud de Coia (4) y de Pintor Colmeiro (3) al Centro Integral de Salud Olimpia Valencia. El viernes solo atenderán urgencias en sus centros actuales y el lunes harán lo mismo en la calle Lalín.
El Sergas recuerda que «esta reordenación de las consultas de pediatría implicará, desde el sábado 6 de junio, la concentración en el Hospital Álvaro Cunqueiro de las urgencias que hasta ahora se atendían los sábados por la mañana en el centro de salud de Coia». Asegura que «esta actuación permitirá avanzar en un modelo asistencial más integrado y coordinado, optimizando los recursos disponibles y adaptando los dispositivos sanitarios a las necesidades actuales de la población
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