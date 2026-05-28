El Puerto de Vigo culmina su mayor obra en décadas con el enganche de la Plisan al tren

La Plisan, el mayor polígono empresarial del Noroeste, está a punto de cerrar uno de los capítulos más esperados de su larga historia: su conexión por tren con el Puerto de Vigo. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria firmará mañana el acta de recepción de las obras del apartadero ferroviario —a cargo de la UTE COMSA Corporación y Civis Global— y la aprobación del proyecto de liquidación y de la certificación final. Traducido del lenguaje administrativo: Praza da Estrela da por terminados los trabajos y se prepara para formalizar su cierre.

El paso no es menor. Supone poner punto final a una actuación de casi 40 millones de euros que ha cambiado la escala de la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves. Lo que hasta ahora era, sobre todo, una gran reserva de suelo industrial —donde ya se han instalado empresas como Albo, Frinsa o Arbinova, entre otras—, pasa a disponer de una infraestructura ferroviaria propia y electrificada, conectada a la red general y preparada para operar como una terminal intermodal del Puerto de Vigo en el interior.

La obra ha llegado a su desenlace tras meses de avances visibles. Primero fue la conexión física de las vías con la línea del Miño; después, la instalación de la catenaria y de los sistemas eléctricos; y, ya en la recta final, la energización que deja el apartadero en condiciones de integrarse plenamente en el eje ferroviario Vigo-Ourense-Monforte. El resultado es una infraestructura pensada para dar un salto de capacidad al hinterland portuario vigués y para aliviar la presión que soporta la terminal de Guixar, obligada en los últimos tiempos a operar al límite.

Sobre el terreno, el proyecto ha dejado dos vías electrificadas de acceso para trenes de hasta 750 metros, una playa ferroviaria de 45.000 metros cuadrados, dos vías específicas para carga y descarga y otras dos para maniobras, reparaciones y enlace con la red ferroviaria general.

Acercar el Puerto a la Meseta

La importancia de esta obra va mucho más allá de la ingeniería. En el feudo de Carlos Botana la leen como una pieza estructural para el futuro logístico del sur de Galicia. La tesis que se ha repetido durante todo el desarrollo de los trabajos es que la Plisan dejará de ser solo un gran polígono para convertirse en una gran terminal intermodal capaz de captar nuevos flujos comerciales y de ofrecer a importadores y exportadores una salida ferroviaria competitiva hacia el resto de la Península y Europa.

Ese salto adquiere aún más valor en un momento en que la logística portuaria se juega en la capacidad de combinar mar, tren y carretera. La Autoridad Portuaria, el Consorcio de la Zona Franca y la Xunta han defendido este proyecto como una infraestructura tractora, llamada a reforzar el atractivo del puerto seco para nuevas implantaciones empresariales y a consolidar a Vigo en la carrera atlántica por la mercancía.

Una segunda terminal de contedores

El apartadero ferroviario de la Plisan permitirá además un mayor crecimiento del tráfico de contenedores al contemplar un depósito para vacíos a pie de tren. En una primera fase, como avanzó este periódico, el Puerto prevé habilitar 45.000 m2 —ampliables a 60.000— en los que cabrían 1.100 contenedores llenos o hasta 4.000 vacíos —las alturas y la forma de almacenar y apilar y las distancias son distintas—, según estimaciones de la concesionaria, aunque su uso dependerá finalmente de la demanda que generen las empresas actuales y futuras del puerto seco.