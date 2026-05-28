La princesa Leonor regresa a Vigo en el desfile de las Fuerzas Armadas

Antes de concluir los tres años de formación militar, la princesa Leonor se dejará ver por Vigo este sábado, el día del gran desfile de las Fuerzas Armadas. Concretamente, estará presente en el acto central junto a sus padres. Es de esperar que lo haga con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, al igual que el año pasado.

La heredera estará presente este sábado, día 30, durante el evento principal de la semana. Según la programación prevista, antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Allí se situará el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas.

El primer número del desfile, que ocupará la avenida de Samil, correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado. También habrá motos, agrupaciones a pie (a ritmo de 124 pasos por minuto), circulará La Legión (en este caso a 160 pasos por minuto) y también habrá unidades a caballo. Pasarán casi 3.300 integrantes de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

Oposición al desfile y al aumento del gasto militar

Mientras esto ocurre, el grupo provincial del BNG en la Diputación de Pontevedra ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada por la plataforma Galiza pola Paz contra el «belicismo» y el aumento del gasto militar. La protesta se celebrará el sábado en Vigo, con salida a las 12.00 horas desde Vía Norte.

La diputada provincial, Manuela Rodríguez, criticó especialmente el desfile de las Fuerzas Armadas previsto en la ciudad olívica y defendió que los recursos destinados al ámbito militar deberían invertirse en políticas sociales como pensiones, sanidad, educación o dependencia.

Esta crítica llega meses después de que en Europa se manejen cada vez más ciertos términos como «rearme» o la idea de recuperar la mili obligatoria, lo que ha puesto a buena parte de los partidos de izquierda de todo el continente en sobre aviso respecto a cualquier evento que implique ejércitos y militares

Como muestra del rechazo que una parte de la ciudad siente hacia el acto, desde esta mañana, se puede ver una gran pancarta en Vialia con la figura del Rey boca abajo.