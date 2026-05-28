El PP de Vigo urge la destitución de la concejala de Seguridad tras una nueva sentencia judicial adversa

El PP de Vigo ha criticado este jueves la «inacción» y el «silencio» del gobierno local tras otra decisión judicial que cuestiona la gestión de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, y ha alertado de que su continuidad supone «un riesgo» para la ciudad. Así lo ha trasladado la presidenta local y portavoz del grupo municipal popular, Luisa Sánchez, que se ha referido a una reciente sentencia de un juzgado de lo Social de Vigo, que condena al Ayuntamiento por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral en el servicio de bomberos.

Según ha incidido, la jueza expone en su resolución que esos incumplimientos suponen «un grave riesgo» para la seguridad de los bomberos pero también para el interés general, dada la importancia del servicio que prestan.

Frente a esa sentencia, ha señalado Sánchez, el gobierno local ha optado por «la inacción y el silencio», y ha añadido que la resolución del juzgado llega después de las reiteradas denuncias de falta de personal en ese servicio, de la «incapacidad» para convocar oposiciones «en tiempo y forma», o de la prohibición expresa a los bomberos de usar las redes sociales para denunciar sus carencias.

«El gobierno local ampara a la concejal, pero no puede callar a los jueces», ha constatado la presidenta del PP, que ha insistido en que Patricia Rodríguez «no puede continuar ni un minuto más en su puesto».

Al respecto, ha recordado que la edila socialista está imputada por un supuesto homicidio imprudente, por el accidente mortal de la atracción Saltamontes, ocurrido en agosto de 2024, y que bajo su gestión se produjeron otros episodios trágicos, como la muerte de un bombero (que tenía que desempeñar funciones de mando por falta de personal) en acto de servicio o un incendio que costó la vida a una mujer y a sus tres hijos.

Ante este «polémico historial», la presidenta del PP ha lamentado que «no ha pasado nada», y Patricia Rodríguez sigue siendo concejal responsable de Seguridad. Y ello a pesar de que, según Luisa Sánchez, la última sentencia sobre los bomberos refleja que hay «un problema estructural y de gestión en la seguridad de la ciudad».

«¿Qué más tiene que suceder para que el alcalde reaccione y destituya a la concejala?», ha cuestionado la líder popular, que ha confirmado que su grupo sigue a la espera de que el alcalde convoque el pleno extraordinario solicitado, junto con el BNG, para que dé explicaciones sobre la imputación penal de Patricia Rodríguez, y en el que la oposición volverá a pedir el cese.