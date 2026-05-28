Povisa capta a la «mayoría» de las trece médicas que terminaron este año la especialidad en el centro vigués

Una nueva promoción de residentes concluyeron su especialidad en el Hospital Ribera Povisa y el centro ha brindado un acto de despedida a estas trece facultativas de Anestesiología y Reanimación (1), Cirugía General y del Aparato Digestivo (1), Cirugía Ortopédica y Traumatología (1), Medicina Interna (2), Radiodiagnóstico (2) y Medicina Familiar y Comunitaria (6). «La mayoría continuarán ahora trabajando en el hospital que les ha ofrecido contrato laboral», según explica el centro en un comunicado.

Además de un detalle conmemorativo de su paso por el centro sanitario, recibieron una orla de recuerdo. El acto de celebración ha contado con la presencia de la directora gerente de Ribera Povisa, la doctora Ángela Guerra; la directora asistencial, la doctora Emma Iglesias; el jefe de estudios y presidente de la comisión de docencia, el doctor Javier de la Fuente; así como los tutores y compañeros de los distintos servicios que ha formado parte de los años de residencia de los nuevos especialistas.

El doctor Antonio Antela López, especialista en Medicina Interna y profesor de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, estuvo al cargo de la ponencia del evento, titulada «Hitos en la infección por VIH. Una historia breve de una pandemia prolongada».

Oferta formativa

El grupo sanitario Ribera sostiene que su apuesta por la formación es «una de sus líneas estratégicas a nivel global». El hospital Ribera Povisa es en la actualidad el único hospital privado de Galicia que cuenta con formación MIR. Ribera tiene en Vigo el Centro Privado Ribera Povisa en el que se imparte en el grado de Enfermería, además de titulaciones de FP de grado medio y superior, relacionadas con el sector sanitario. Desde el curso pasado, además, ofrece la posibilidad de realizar todos estos cursos de FP de manera online y ha abierto la matrícula para el máster de enfermería de práctica avanzada en urgencias y cuidado intensivos.