Inversión
Paso adelante de la Zona Franca de Vigo para hacer realidad el «hub» tecnológico
El Comité Ejecutivo da luz verde a la adjudicación de la reforma del inmueble número 4 y a la licitación del proyecto para los edificios 1, 2 y 3
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo avanza en el desarrollo del complejo VgoTIC Global HUB tras aprobar nuevas actuaciones vinculadas al futuro centro tecnológico y empresarial proyectado en el entorno de López Mora. El Comité Ejecutivo dio luz verde a la adjudicación de las obras de reforma del Edificio 4, donde se ubicará la incubadora de Alta Tecnología startTIC, especializada en el impulso del sector TIC en la ciudad.
La actuación contará con una inversión de 4,44 millones de euros, IVA no incluido, y tendrá un plazo de ejecución de 10 meses, según informó el Consorcio. El proyecto está cofinanciado en un 60% con fondos Feder a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 y se desarrolla en colaboración con el Centro Tecnológico Gradiant y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Además, el organismo estatal aprobó también la licitación de las obras de urbanización y reforma de los edificios 1, 2 y 3 del complejo, una vez recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. Estos inmuebles albergarán el futuro Centro de Negocios y el Centro de Excelencia Aeroespacial y de Defensa de Indra.
En este caso, la inversión prevista asciende a cerca de 39,7 millones de euros, sin IVA, incluyendo tanto la ejecución de edificios y urbanización como distintas actuaciones variables de acondicionamiento. El plazo máximo previsto para completar estos trabajos será de 48 meses.
Más de 44 millones de euros
El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, destacó que ambos acuerdos movilizarán más de 44 millones de euros y supondrán «un importante paso adelante» para convertir el VgoTIC Global HUB en un polo tecnológico de referencia en el noroeste peninsular.
Según señaló, el complejo estará orientado a usos empresariales avanzados y contribuirá tanto a la transformación urbana del entorno de López Mora como al impulso de la innovación, el emprendimiento y la competitividad empresarial.
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