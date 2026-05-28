De Netflix al escenario de Vigo: «No hay formato que se le resista a La Reina del Flow, ¿un musical? Puede ser»

Sobre el escenario no son Carlos Torres, ni Majo Vargas, ni Juanma Restrepo, ni tampoco Juan Palau sino Charly Flow, Yeimy Montoya , Erick o Drama Key. Los cuatro dan vida a los protagonistas de la inigualable «La Reina del Flow» una telenovela musical que pese a cumplir ya diez años mantiene vivo el amor, casi reverencial, de sus fans.

Vigo los recibe a través del Galicia Fest, el festival organizado por la Xunta de la Galicia en el Muelle de Transatlánticos, los días 26 y 27 de junio. La actuación de los componentes de esta franquicia de Netflix será el viernes, todo un broche de oro para abrir el festival y del que el elenco sigue sorprendiéndose. «Habrán pasado 9, 10 años, desde que empezamos y seguimos así, sorprendidos por el recibimiento. Agradecemos enormemente que sigan ahí», contaba a FARO, verdaderamente emocionado, Carlos «Charly» Flow. «La música al final conecta al mundo; nosotros somos una representación del reguetón y eso ha permitido conectar con la gente hoy en día. Ven que somos de carne y hueso, no solo a los buenos y malos, nos pueden ver a todos nosotros y conectar juntos», amplía Vargas.

Integrantes de «La Reina del Flow» / LOC

La historia de «La Reina del Flow» aparece sencilla: una joven cantante colombiana, Yeimy Montoya, es encarcelada por un crimen que no cometió. Cuando sale de la cárcel, casi dos décadas después, Yeimy cambia de identidad para vengarse de Charly Flow, el hombre que la traicionó y que se ha convertido en una estrella del reggaetón gracias a su diario de canciones. «Desde que empecé en la serie se hace me hace la comparación con Maluma, y sí fue un referente para mí porque todo actor necesita referentes pero no fue el único, también quería que se viesen reflejados otras estrellas colombianas a latinas como J. Balvin, Karol G, Nicky Jam, Karel...», cuenta «Charly» Flow. «Al final la historia es una ficción creada por los directores pero todos tenemos referentes más allá de la realidad, y queríamos ser reflejo de ello, emplear las palabras del gremio», cuentan otros actores.

Y es que todos coinciden que «La Reina del Flow» más allá de una serie de televisión o telenovela es una reflejo de «cómo los pelados (los jóvenes en Colombia) logran sus sueños». De momento, el «sueño» de todos estos actores se ha cumplido más que de sobra, pero relajarse no es una opción y no se descarta, tras funcionar en la pantalla y ahora también sobre los escenarios, llegar a otros formatos. «Todo tiene su tiempo, pero no hay formato que se le resista a La reina del Flow. ¿Un musical? La historia lo puede todo», reconocen.

Su impacto con la gente es total, y no solo las generaciones más jóvenes, sino de todas las edades. «Vemos de todo en los conciertos porque hemos sabido romper techos. Creo que la esencia colombiana, de los colombianos, de Medellín, su acento, atrae de verdad. Muchos y muchas crecieron con nosotros, el otro día una chiquita de 20 años me decía que habíamos formado parte de toda su vida, y es verdad», reconocían, agradecidos, los actores.