Toda la maquinaria en la calle para recoger la basura de Vigo en tiempo récord: estos son los plazos

Pasadas las 23.30 horas del miércoles, trascendió la noticia: los empleados del servicio de recogida de basura y limpieza viaria en Vigo, de la concesionaria FCC Medio Ambiente, habían decidido poner fin a la huelga indefinida iniciada el domingo tras lograr un preacuerdo favorable con la empresa para la renovación del convenio: más de 300 votos a favor y 10 abstenciones. A las 6.00 horas de este jueves, se retomó la actividad con normalidad y, para hacer frente al trabajo acumulado (más de 1.000 toneladas de residuos), la compañía pone toda su maquinaria en la calle, con un importante refuerzo de personal.

El presidente del comité de empresa, Suso Diz, trasladó a FARO que el plan para que la ciudad vuelva a lucir impoluta es similar al que se aplica en Navidad, época en la que hay días de menos trabajo. «Primeiro, vaise actuar no centro e no resto do casco urbano. En 48 horas, estará todo listo seguramente. Seguirase polas parroquias entre sábado, domingo e luns. Sácase toda a maquinaria á rúa: úsase a que adoita estar gardada por se fai falta en caso de averías», apunta antes de señalar que, para agilizar la recogida, trabajadores cambian sus días de descanso. «Faise así porque non existen as horas extras», apostilla.

En Samil, que mañana por la tarde acogerá una exhibición dinámica de personal y material de las Fuerzas Armadas una vez finalizada la revista naval en la ría, presidida por el rey Felipe VI, no se notó la huelga. Según explicó Diz, fueron retirados los contenedores de este entorno por motivos de seguridad debido a la visita del monarca. El representante de los trabajadores puso en valor el esfuerzo «por parte de todos» para haber solucionado el conflicto. «Quedamos contentos. O que se acordou foi satisfactorio», indicó, a la vez que subrayó las mejoras conseguidas en cuanto a la jubilación y alzas salariales.

Intermediación del Concello

Preguntado por una posible intermediación del Concello, Diz aseguró que el comité de empresa no tiene conocimiento real al respecto, pero sospecha que sí tomó parte en el asunto para desbloquear la negociación. «O talante da empresa onte, nunha negociación de moitas horas e con amagos de ruptura, foi diferente o das reunións anteriores. Había vontade de chegar a un acordo sen chantaxes», aseveró. Los trabajadores valoraron «moi positivamente» el preacuerdo «porque mantén poder adquisitivo [subida del 10.5% en los cuatro años de vigencia del convencio (2026-2029)] e xubilación parcial».

El pacto entre las partes, además, contempla «garantir actualización de soldos a IPC no seguinte prego de condicións do concurso e dous días máis de asuntos propios». El fin de la huelga supone dejar atrás cuatro días sin recogida de basura al nivel habitual, una situación que dejó escenas muy llamativas en muchos puntos de la ciudad: contenedores a rebosar, con aceras ocupadas por bolsas y residuos y papeleras rodeadas de desperdicios. Vecinos preguntados por FARO lamentaron que el olor en algunas zonas ya era «insoportable» y mostraron su preocupación por la declaración de una posible emergencia sanitaria.